Fluoroquinolones : Qu’est-ce que ces antibiotiques aux effets secondaires “graves” ?

Une enquête judiciaire a été lancée le 27 mars dernier sur les antibiotiques fréquemment prescrits en France, soupçonnés de causer des effets secondaires sévères. Quels pourraient être les impacts de cette enquête sur la prescription d'antibiotiques ?

Depuis le 27 mars, plusieurs antibiotiques prescrits en France sont scrutés par la justice, soupçonnés de causer des effets secondaires graves. Au centre de cette controverse, nous retrouvons les fluoroquinolones notamment le Ciflox ou le Tavanic.

Le pôle santé publique du parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicides volontaires et tromperie aggravée suite à une vingtaine de plaintes déposées. Ces plaintes, déposées par des individus subissant des effets secondaires graves suite à la prise de ces antibiotiques, font état de “tendinopathies, troubles cardiaques et atteintes du système nerveux”.

Sur les réseaux sociaux, certains patients partagent leur expérience bouleversante. L’un d’eux, une femme qui a été prescrite des fluoroquinolones pour traiter une salmonellose, raconte comment elle est devenue tétraplégique, dépendante d’une assistance quotidienne. Selon une association de patients, il y aurait eu “six millions d’empoisonnements en France en quatre ans” en raison de prescriptions excessives de ces antibiotiques pour des infections mineures.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Malgré les recommandations de l’Agence nationale de sécurité du médicament qui incite à une utilisation prudente de ces antibiotiques, réservée aux cas graves, la surprescription de ces médicaments persiste.

L’avis de la rédaction

Face à cette situation préoccupante, il est urgent de réviser les pratiques de prescription. L’usage d’antibiotiques doit être adapté et proportionné aux infections traitées. Il est essentiel de garantir la sécurité et le bien-être des patients. La surprescription d’antibiotiques est non seulement dangereuse pour la santé individuelle mais contribue également à l’augmentation de la résistance aux antibiotiques, un défi majeur de santé publique.