Réduction significative de l’exposition aux antibiotiques pour chiens, chats et chevaux

Une nouvelle stratégie gouvernementale pour réduire l’usage d’antibiotiques chez les animaux domestiques

Le ministère de l’Agriculture a dévoilé ce vendredi 17 novembre une mise à jour de son plan gouvernemental visant à réduire l’exposition des animaux aux antibiotiques. Cette nouvelle stratégie cible en particulier les chiens, les chats et les chevaux, où les avancées ont été jusqu’ici limitées.

Le plan «Ecoantibio» : des résultats prometteurs chez les animaux d’élevage

Depuis 2011, le ministère a concentré ses efforts sur le secteur de l’élevage, premier consommateur d’antibiotiques en médecine vétérinaire. Cette initiative, baptisée «Ecoantibio», a permis de réduire de moitié l’exposition des animaux d’élevage aux antibiotiques entre 2011 et 2022.

L’Agence de sécurité sanitaire (Anses) a également noté une diminution supplémentaire de 9% en 2022, suite à l’interdiction d’alimenter les bêtes avec des produits contenant des antimicrobiens à titre préventif. Ces efforts ont abouti à une baisse significative de l’exposition aux antibiotiques de 35% pour les lapins, 21% pour les porcs et 12% pour les volailles.

Le défi des animaux de compagnie

Cependant, le gouvernement a constaté que les progrès étaient moins marqués chez les animaux domestiques. L’exposition des chiens et des chats aux antibiotiques n’a diminué que de 3% entre 2011 et 2022. Cette tendance s’est même inversée en 2020 et 2021, une hausse attribuée à une attention accrue des propriétaires envers leurs animaux pendant la pandémie de Covid-19.

Le nouveau plan, Ecoantibio 3, vise donc à inverser cette tendance, avec l’objectif d’une réduction de 15% de l’exposition aux antibiotiques chez ces animaux. Pour les chevaux, le plan prévoit également la création d’un indicateur pour suivre leur exposition aux antibiotiques.