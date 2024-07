France : La coloscopie sous-utilisée face au cancer colorectal

De plus, le « délai médian de réalisation de la coloscopie à la suite d’un test positif » continue d’augmenter, et était de 84 jours en 2020-2021, contre 62 en 2013-2014.

Le rôle de « Santé Publique France » est également d’évaluer tous les deux ans la performance de ce programme. Ces évaluations sont alors rendues publiques sur leur site internet pour le grand public et les professionnels de santé.

Depuis 2008, la France a mis en place un programme national de dépistage organisé du cancer colorectal (PNDOCCR). « Le rôle de ce programme est de réduire la mortalité spécifique grâce à une détection et un traitement précoces des lésions », indique Santé Publique France dans son rapport.

Santé Publique France a récemment dévoilé une nouvelle enquête sur le cancer colorectal, maladie touchant le gros intestin . Cette pathologie est la deuxième cause de décès par cancer dans notre pays, avec 43.000 nouveaux cas chaque année et 17.000 décès associés.

Selon Santé Publique France, on observe une baisse du nombre de personnes ayant effectué une coloscopie après un dépistage positif du cancer colorectal. Pourquoi cette baisse est-elle constatée ?

