Un colorant lumineux, nouvel allié des chirurgiens pour éradiquer le cancer de la prostate

Si cette technologie est encore au début de son développement clinique, ses bénéfices apparaissent évidents. Elle a “permis d’enlever tous les tissus cancéreux tout en préservant les tissus sains” chez la plupart des patients de l’étude, limitant ainsi les risques de récidive du cancer et ceux liés aux effets secondaires post-opératoires.

Les chirurgiens ont utilisé un système d’imagerie projetant une lumière particulière sur la prostate et les zones avoisinantes pour un repérage en temps réel des tissus cancéreux. Grâce à ce colorant, des groupes de cellules tumorales qui ne pouvaient pas être vus à l’œil nu ont été identifiés.

Ce “colorant lumineux“, combiné avec une molécule spécifique, rend possibles l’identification des limites de la tumeur et de toutes les cellules qui se sont propagées aux tissus pelviens et aux ganglions lymphatiques avoisinants.

Selon l’European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging qui a publié leurs travaux, ce colorant permettrait d’éliminer les cellules cancéreuses sans affecter les tissus sains, réduisant les risques de récidive.

Des chirurgiens ont réussi à détecter et extraire intégralement les tissus cancéreux chez des patients souffrant d'un cancer de la prostate grâce à un colorant fluorescent, y compris ceux qui étaient quasiment invisibles à l'œil nu. Comment cette avancée pourrait-elle transformer le traitement du cancer ?

