Quel est le seuil d’alerte pour le taux de CRP (Protéine C-réactive) ?

Un taux élevé de protéine C-réactive dans le sang indique que le corps lutte contre une inflammation ou une infection. Avez-vous déjà fait un tel test pour vérifier votre état de santé ?

Tl;dr Un taux élevé de protéine C-réactive indique une inflammation ou infection.

La CRP est produite par le foie en réponse à une inflammation ou infection.

Le taux de CRP est préoccupant au-delà de 10 mg/L de sang.

Différentes causes peuvent expliquer une élévation de ce taux, d’autres examens sont nécessaires pour l’identifier.

L’importance de la protéine C-réactive

La protéine C-réactive (CRP) est un marqueur biologique de prime importance. Elle est produite par le foie et joue un rôle déterminant dans notre système immunitaire. Sa présence est détectée grâce à un examen sanguin connu sous le nom de bilan infectieux. Lorsque son taux est élevé dans notre sang, cela signifie que notre organisme est en train de combattre une inflammation ou une infection.

Quand faut-il s’inquiéter ?

La CRP apparaît généralement quelques heures après le début d’une réponse inflammatoire. Toutefois, un taux de CRP supérieur à 10 mg/L de sang peut être source de préoccupation. Plus l’inflammation est grave, plus le taux de CRP est élevé. Il peut alors s’agir d’une infection bactérienne, d’une maladie chronique ou auto-immune, voire d’une affection du côlon. De plus, des brûlures graves, une maladie cardiovasculaire ou certains types de cancers peuvent également entraîner une hausse de ce taux.

Interprétation des résultats

Dans les cas les plus graves, le taux de CRP peut même dépasser les 100 mg/L de sang. Cependant, il est important de noter que les résultats du test ne permettent pas de déterminer la cause précise de l’inflammation. Pour cela, des examens complémentaires sont nécessaires. La concentration maximale de CRP est généralement atteinte au bout de deux jours et elle peut rapidement diminuer dès que l’inflammation est soignée. Un taux de CRP est considéré comme «normal» s’il est inférieur à 6 mg/L de sang.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter