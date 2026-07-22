Fumées d’incendies, un risque diffus qui dépasse largement les poumons

La fumée des feux de forêt n’irrite pas seulement la respiration. Les études pointent aussi des effets sur le cœur, le cerveau et la grossesse.

En bref La fumée touche tout le corps

Pas seulement pendant les pics

Le risque augmente avec la répétition

La fumée des feux de forêt ne s’arrête pas aux poumons. Les travaux accumulés ces dernières années montrent des effets sur le cœur, le cerveau et même la grossesse, y compris quand le brouillard visible a disparu.

Des particules minuscules, des dégâts bien réels

Dans l’air, ce cocktail n’a rien d’anodin. On y retrouve notamment des PM2.5, du dioxyde d’azote, de l’ozone, des hydrocarbures aromatiques et du plomb. Ces particules irritent les yeux, le nez et la gorge, puis peuvent descendre profondément dans les poumons.

Le plus embêtant, c’est leur taille. Une fois inhalées, les plus fines peuvent passer des poumons au sang. Et quand les flammes atteignent une ville ou une zone habitée, la fumée ne vient plus seulement de la végétation brûlée. Aubrey Miller, spécialiste des catastrophes environnementales aux National Institutes of Health, rappelle qu’il faut aussi penser aux plastiques, aux métaux lourds et à l’arsenic.

Le cœur, le cerveau et la santé mentale aussi concernés

Une étude récente publiée dans l’European Heart Journal va dans ce sens. Des chercheurs y indiquent que l’exposition chronique aux PM2.5 issues des feux augmente le risque d’AVC chez les personnes âgées.

Yang Liu, chercheur en santé environnementale à l’Emory University, résume la situation ainsi : « La fumée des feux de forêt n’est pas seulement un danger respiratoire immédiat. » Il ajoute que « tout le corps est affecté », via un stress oxydatif qui aggrave ou accélère certaines maladies. Les études citées relèvent aussi davantage d’infarctus, d’autres problèmes cardiovasculaires et une hausse des crises de santé mentale. Pour les fonctions cognitives, on parle encore d’association plutôt que de preuve définitive de causalité. Mais le signal existe. Une étude a aussi établi un lien avec la dépression et l’exposition aux PM2.5.

Grossesse, maladies chroniques, cancers, une exposition sans seuil clair

Les effets aigus, toux, poitrine serrée, maux de tête, gorge irritée, brouillard mental, ne racontent qu’une partie de l’histoire. L’exposition pendant la grossesse augmente le risque d’accouchement prématuré et de faible poids de naissance.

À plus long terme, les PM2.5 sont associées à des maladies chroniques, dont certaines maladies auto-immunes, et à certains cancers. Yang Liu estime même qu’aucun seuil de sécurité évident n’apparaît dans les résultats. En gros, une fumée modérée mais répétée peut compter, pas seulement les épisodes extrêmes.

Une exposition appelée à durer, avec quelques réflexes utiles

Le contexte n’incite pas à minimiser le sujet. D’après le National Interagency Fire Center, plus de 3,8 millions d’acres ont déjà brûlé cette année aux États-Unis, et la surface annuelle brûlée y dépasse désormais de plus du double celle d’il y a trente ans.

Côté bilan humain, les ordres de grandeur frappent. Une étude de 2025 par des chercheurs de Stanford University, menée par Marshall Burke et publiée dans Nature, projette 1,9 million de décès excédentaires liés aux fumées de PM2.5 entre 2026 et 2055. Cette année, une autre étude dans Science Advances a estimé, prudemment, plus de 24 100 décès par an dans les États-Unis continentaux entre 2006 et 2020, du seul fait de l’exposition chronique.

Concrètement, ce que ça change pour vous est assez simple. Chercher un lieu à air propre, comme un abri dédié ou une bibliothèque, porter un masque de bonne qualité dehors, et vérifier que fenêtres, portes et ventilation limitent bien l’entrée d’air extérieur.