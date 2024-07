Glioblastome : un traitement innovant pour accroître les chances de survie

Ces résultats, bien que très prometteurs, ne marquent que le début d’un long parcours avant l’application possible sur l’homme. L’espoir est néanmoins bien présent, et ces avancées majeures dans la lutte contre ce maligne cancer démontrent l’intérêt grandissant pour la recherche dans le domaine de la radiothérapie vectorisée.

Tout récemment, une lucarne d’espoir a ouvert les portes de la recherche sur ce fléau. Une équipe de scientifiques français a mis au point une thérapie innovante à base d’un anticorps monoclonal marqué par un isotope radioactif spécifique : l’astate 211, « l’élément naturel le plus rare sur terre ». Ce traitement a été testé afin de cibler le « syndecan 1 », molécule de surface du glioblastome liée à l’agressivité tumorale.

Avec une médiane de survie globale ne dépassant pas les 15 mois, cette maladie reste un « défi clinique critique », ont affirmé des scientifiques du CRCI2NA, une équipe respectée du milieu de la santé associant l’Université de Nantes, l’Université d’Angers, Inserm et le CNRS.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Un chiffre accablant pour une maladie à la résistance déconcertante face aux thérapies conventionnelles. Cependant, l’espoir pourrait potentiellement émerger grâce à une avancée scientifique majeure made in France.

Le glioblastome est reconnu mondialement pour être la forme la plus agressive de cancer du cerveau. Il n’épargne pas moins de 3 500 personnes chaque année, rien qu’en France.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter