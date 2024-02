Victoire médicale : un enfant vainc le cancer du cerveau, ouvrant de nouvelles perspectives pour la recherche

Aujourd'hui âgé de 13 ans, Lucas, un jeune Belge, est reconnu comme guéri d'un cancer autrefois jugé incurable, un exploit qui apporte un nouvel espoir à la recherche médicale. Cette avancée n'ouvre-t-elle pas des perspectives prometteuses pour la guérison d'autres maladies réputées incurables ?

Tl;dr Lucas, 13 ans, est guéri d’un cancer du cerveau initialement incurable.

Souffrant d’un gliome infiltrant redoutable, il défie les statistiques.

Ce cancer est habituellement traité par radiothérapie, avec des effets limités.

La mutation rare de la tumeur de Lucas pourrait ouvrir une nouvelle piste thérapeutique.

Une guérison exceptionnelle

À 13 ans, Lucas, un enfant belge, réalise l’impensable : il est désormais considéré comme guéri d’un cancer du cerveau réputé incurable. Cette victoire sur la maladie est une véritable prouesse scientifique qui donne un nouvel espoir à la recherche médicale.

Un cancer redoutable

Lucas souffrait d’un gliome infiltrant du tronc cérébral, une forme particulièrement agressive du cancer du cerveau pédiatrique, touchant entre 50 et 100 enfants et adolescents chaque année en France. Ce cancer est généralement traité par radiothérapie, dont l’effet reste transitoire, et jusqu’à présent, aucun médicament n’a prouvé son efficacité.

Un parcours médical hors normes

D’après son médecin, le Dr Jacques Grill, “Lucas a explosé tous les compteurs de vie”. Le jeune garçon a stoppé son traitement malgré les résultats exceptionnels observés. “Au fil des IRM, j’ai vu la tumeur complètement disparaître”, confie le Dr Grill.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Une mutation rare, une piste prometteuse

La tumeur de Lucas présentait une mutation extrêmement rare. Cette particularité aurait rendu ses cellules tumorales plus sensibles au médicament, offrant une nouvelle piste thérapeutique. Cependant, les médecins restent prudents : il faudra des années avant de trouver un traitement curatif pour les autres patients.