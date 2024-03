Greg Vaughan : hospitalisation d’urgence et symptômes du mal de l’altitude

Récemment, l'acteur Greg Vaughan a vécu une expérience effrayante nécessitant des soins d'urgence pendant ses vacances dans les montagnes Rocheuses. Il invite skieurs et randonneurs à rester vigilants face au mal de l'altitude dont les conséquences peuvent être sévères. Mais comment peut-on prévenir ce malaise ?

Tl;dr Greg Vaughan a souffert d’un mal de l’altitude sévère lors d’un voyage dans les montagnes Rocheuses.

Il a été hospitalisé et connecté à une machine à oxygène en raison d’une saturation en oxygène dangereusement basse.

L’acteur a développé un œdème pulmonaire de haute altitude, une condition potentiellement mortelle.

Suite à son expérience, Vaughan encourage la prudence lors des voyages en haute altitude.

Une expérience terrifiante en haute altitude

L’acteur américain Greg Vaughan, célèbre pour ses rôles dans les séries “Days of Our Lives” et “General Hospital”, a récemment vécu une expérience effrayante. En vacances dans les montagnes Rocheuses, Vaughan a dû être hospitalisé en urgence pour un cas grave de mal de l’altitude.

Des symptômes alarmants

L’acteur a partagé son histoire sur Instagram, postant des photos de lui à l’hôpital, attaché à une machine à oxygène. Il explique avoir commencé à ressentir une sensation de fatigue, des difficultés respiratoires et un mal de tête après une journée de ski et de snowboard. Malgré une santé parfaite avant le voyage, “l’oxygène dans le sang était à un niveau dérisoire de 54%” et ses poumons étaient remplis de liquide, comme l’ont mesuré les médecins aux urgences.

Un œdème pulmonaire de haute altitude

Ce liquide dans les poumons est le signe d’un œdème pulmonaire de haute altitude, une affection potentiellement mortelle si elle n’est pas traitée rapidement. Habituellement, cette maladie se produit chez des personnes en bonne santé à des altitudes supérieures à 2 500 mètres, mais des cas ont été signalés entre 1 500 et 2 500 mètres chez des sujets plus vulnérables.

Un appel à la prudence

Après cette expérience traumatisante, Vaughan insiste sur l’importance de la vigilance lors de voyages en haute altitude. “Les Rocheuses du Colorado ne sont pas une blague !”, a-t-il averti, incitant ainsi skieurs et randonneurs à prendre au sérieux le mal de l’altitude.