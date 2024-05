Grippe aviaire : Troisième cas humain aux États-Unis, lié à une épidémie chez des vaches

Dans sa lutte contre la propagation de la grippe aviaire, le CDC compte réaliser “des analyses génétiques supplémentaires” en vue de détecter toute mutation du virus susceptible d’aggraver la situation. Nul doute que l’institution fera tout son possible pour contrôler la situation et protéger la population.

Malgré l’apparition de ce nouveau cas, le CDC rassure, en stipulant que le risque pour la population américaine demeure “faible”. Néanmoins, la récurrence de l’ infection incite à plus de vigilance. Le CDC met donc l’accent sur la prévention, faisant de la protection des employés de fermes une priorité.

La personne atteinte a reçu un traitement antiviral et a suivi des mesures d’isolement, ses symptômes étant en voie d’amélioration . Fort heureusement, selon le Centre de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), les membres de sa famille restent indemnes.

Constituant le troisième cas enregistré , l’individu nouvellement infecté travaille dans une ferme dans le Michigan et a été en “contact avec des vaches malades”. Cette fois-ci, il n’est pas seulement question de symptômes bénins isolés aux yeux, mais de manifestations “plus typiques” d’affections respiratoires incluant de la toux.

La grippe aviaire fait une fois de plus la une des nouvelles. Nous devons rapporter qu’une troisième personne a été infectée sur le territoire américain, comme le confirment les autorités sanitaires du pays.

