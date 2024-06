Premier décès mondial dû à la grippe aviaire H5N2 au Mexique, annonce l’OMS

Cette nouvelle, bien qu’inquiétante, doit être traitée avec prudence. Il est nécessaire d’attendre les résultats des enquêtes épidémiologiques pour comprendre l’origine de cette infection et évaluer le risque réel. N’oublions pas que la science, comme la nature, est pleine de surprises.

Il est important de noter que ce cas intervient après la découverte de cas de H5N2 chez des volailles d’élevage dans l’État du Michoacan en mars. D’autres cas ont ensuite été identifiés chez des volailles à Texcoco et Temascalapa. Cependant, l’OMS n’a pas encore établi de lien entre ce premier cas humain et la récente flambée épidémique chez les volailles.

La victime, un homme âgé de 59 ans, est décédée le 24 avril à Mexico. Signe troublant, l’OMS a souligné que cet individu n’avait eu “aucun contact” connu avec des volailles ou d’autres animaux. De plus, il souffrait déjà de multiples problèmes de santé. Pour le moment, aucun autre cas humain de H5N2 n’a été rapporté, soulageant ainsi les craintes d’une éventuelle épidémie .

