L’OMS annonce le premier décès humain mondial de la souche H5N2 de la grippe aviaire

“Aucun autre cas humain de H5N2 n’a été rapporté à ce stade et “il n’y a pas de risque pour la population”, a déclaré le ministère de la Santé mexicain. Un sentiment partagé par l’OMS qui, malgré les circonstances inhabituelles entourant ce cas, a évalué le risque comme étant “faible” .

Il est décédé le 24 avril, et son cas a été notifié à l’OMS le 23 mai.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré ce mercredi un cas inédit : le premier décès humain dû à la grippe aviaire AH5N2 dans le monde. La victime, un Mexicain de 59 ans dont l’identité n’a pas été révélée, est d’autant plus étrange qu’il n’avait, selon l’OMS, “aucun antécédent d’exposition à des volailles ou à d’autres animaux ”.

