Première détection de la grippe aviaire chez des vaches laitières aux Etats-Unis

Selon les autorités, les tests n'ont pas montré de mutation qui pourrait rendre le virus plus contagieux chez l'homme et, par conséquent, le risque pour la population demeure faible.

Tl;dr Des vaches de fermes laitières américaines ont attrapé la grippe aviaire.

C’est une première aux États-Unis, selon l’agriculture texane.

Le risque pour le public est considéré comme “minime”.

Des mesures de biosécurité renforcées sont recommandées sur les fermes.

État d’urgence dans les fermes laitières américaines

Dans un “fait sans précédent”, les fermes laitières du Texas et du Kansas font face à une crise sans pareille. Effectivement, les autorités agricoles ont décelé, pour la première fois, des vaches laitières infectées par la grippe aviaire. Un événement qui n’avait jamais été constaté sur le sol américain auparavant, atteste le département de l’agriculture du Texas (TDA) dans un communiqué de presse.

La grippe aviaire chez les vaches laitières

La souche du virus, connue sous le nom d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), est hautement contagieuse. La TDA et diverses autres agences nationales et d’Etat ont déclaré redoubler d’efforts pour garantir la sécurité alimentaire, affirmant qu’ils travaillent sans relâche pour la protection de l’approvisionnement alimentaire.

Impact sur le secteur laitier et les consommateurs

Le Texas est parmi les cinq plus grands Etats producteurs de lait aux États-Unis. Malgré la gravité de la situation, le commissaire à l’agriculture du Texas, Sid Miller a rassuré les consommateurs en affirmant que “Bien que troublant, ce foyer ne devrait pas menacer l’approvisionnement commercial en produits laitiers de notre pays”.

Les mesures adoptées

Des tests sont effectués pour déceler toute mutation du virus qui pourrait le rendre plus transmissible à l’homme. Pour le moment, le risque pour le public est considéré comme minime. Toutefois, il est recommandé aux agriculteurs de renforcer les mesures de biosécurité pour assurer la protection de leurs troupeaux.

De plus, en collaboration avec l’agence américaine du médicament (FDA) et d’autres organismes, la TDA évalue les symptômes chez les vaches laitières, principalement âgées, du Texas, du Kansas et du Nouveau-Mexique.

Les experts estiment qu’une vision complète de la situation ne pourra être obtenue qu’après la réalisation d’enquêtes épidémiologiques supplémentaires. Ils confirment que les résultats de ces analyses seront déterminants pour l’adoption de nouvelles mesures de prévention.

Il est à noter que la grippe aviaire a déjà été détectée dans des élevages de volailles en France. Un défi majeur pour le secteur agricole, qu’il convient de prendre au sérieux.