Grossesse et maux de tête récurrents : signe d’un caillot de sang cérébral ?

Il est possible qu'une douleur de tête persistante pendant la grossesse soit le signe d'un caillot de sang dans le cerveau.

Tl;dr La thrombose veineuse sinusale cérébrale (TVSC) est une maladie rare mais potentiellement mortelle chez les femmes enceintes.

Les facteurs de risque comprennent la grossesse, la contraception orale, la déshydratation, les maladies thrombotiques, la thrombophilie génétique et le cancer.

Le diagnostic et le traitement de la TVSC sont essentiels pour prévenir les complications et les décès.

Thrombose veineuse sinusale cérébrale : une menace silencieuse pour les femmes enceintes

La thrombose veineuse sinusale cérébrale (TVSC) est un type rare d’accident vasculaire cérébral causé par la formation de caillots sanguins dans les sinus veineux du cerveau. Bien que rare, cette condition médicale peut constituer une menace sérieuse pour les femmes enceintes.

Comprendre la TVSC

La grossesse peut provoquer des changements dans le système de coagulation qui persistent après l’accouchement, conduisant à une hypercoagulation et augmentant ainsi le risque de TVSC. D’autres facteurs peuvent également augmenter le risque, tels que la section césarienne, l’infection systémique, les vomissements et l’anémie.

Selon le Dr Kunal Bahrani, directeur clinique et chef du département de neurologie à l’hôpital Marengo Asia Faridabad, « Le symptôme le plus courant de la TVSC est le mal de tête. « D’autres symptômes peuvent se manifester, comme des troubles de la vision, des évanouissements ou une perte de conscience, une perte de contrôle des mouvements dans une partie du corps, des crises épileptiques et le coma ».

Qui est à risque ?

Les femmes présentant certains facteurs de risque, tels que le surpoids, le tabagisme, le diabète ou des antécédents de traumatismes ou de chirurgies, sont plus susceptibles de développer des caillots sanguins dans le cerveau pendant la grossesse.

Diagnostic et traitement de la TVSC

Pour diagnostiquer la TVSC, il est essentiel d’évaluer le flux sanguin dans le cerveau par le biais de tests d’imagerie tels que l’IRM cérébrale, le venogramme par résonance magnétique, le venogramme par tomodensitométrie et des analyses de sang. Le traitement initial de la TVSC consiste en une anticoagulation. Si le patient présente une détérioration neurologique ou un coma malgré le traitement médical, une thérapie endovasculaire ou une intervention chirurgicale peut être envisagée.

Prévention de la TVSC

Pour réduire le risque de TVSC, il est recommandé de suivre un régime faible en graisses, riche en fruits et légumes, de faire de l’exercice quotidiennement, d’éviter le tabagisme et de contrôler les conditions de santé chroniques telles que le diabète.