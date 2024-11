Maux de tête : Deux symptômes d’alerte pouvant indiquer une tumeur cérébrale

Un médecin dévoile deux symptômes alarmants qui pourraient indiquer que votre mal de tête est en réalité le signe d'une tumeur cérébrale.

Tl;dr Les tumeurs cérébrales, qui peuvent être bénignes ou malignes, sont une cause majeure de cancer du cerveau.

Les symptômes varient en fonction de leur emplacement et de leur taille, et peuvent comprendre des maux de tête sévères.

Le traitement dépend du type de tumeur et peut inclure la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie.

Comprendre les tumeurs cérébrales

Les tumeurs cérébrales, des amas anormaux de cellules dans le cerveau ou le crâne, sont l’une des principales causes de cancer du cerveau à l’échelle mondiale. Plus de 120 types de tumeurs cérébrales ont été recensés, dont certaines peuvent être cancéreuses ou le devenir.

Il existe différents types et stades de tumeurs cérébrales. Les tumeurs de grade 1 et 2 sont bénignes et se développent lentement, tandis que les tumeurs de grade 3 et 4 sont malignes et se développent plus rapidement.

Symptômes des tumeurs cérébrales

Les symptômes des tumeurs cérébrales dépendent principalement de leur emplacement, de leur taille et de leur vitesse de croissance. Parmi les plus courants, on note les maux de tête, les changements mentaux, les crises d’épilepsie, la faiblesse ou l’engourdissement, les troubles de la vision, les difficultés d’élocution et la perte d’équilibre. Cependant, un simple mal de tête est différent d’un mal de tête déclenché par une tumeur cérébrale.

Un mal de tête sévère peut être aussi douloureux qu’effrayant. Selon le Dr Baibing Chen, si le mal de tête dure plus longtemps ou revient plus souvent que d’habitude, cela peut être un signe qu’il faut consulter un professionnel de santé. Si le mal de tête ressemble à une « céphalée en coup de tonnerre », caractérisée par une douleur atroce semblable à un coup à la tête, cela pourrait indiquer une hémorragie ou une tumeur.

Effets et traitement des tumeurs cérébrales

Les tumeurs cérébrales, qu’elles soient cancéreuses ou non, peuvent causer de graves problèmes de santé. Le traitement des tumeurs cérébrales dépend du type de tumeur et peut inclure la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Le plus souvent, l’objectif est d’enlever autant de tissu anormal que possible en toute sécurité.

Le traitement des tumeurs non cancéreuses est souvent couronné de succès et une guérison complète est possible. Cependant, il existe parfois un risque de récidive, d’où la nécessité de consultations de suivi régulières.