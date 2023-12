Guide pratique pour réduire l’acide urique dans le sang

Un excès d'acide urique dans le sang peut engendrer divers problèmes de santé, dont la goutte. Savez-vous comment prévenir cette surproduction d'acide urique ?

Tl;dr L’acide urique est un déchet produit lors de la digestion.

En excès, il peut provoquer des problèmes de santé comme la goutte.

Les aliments riches en purines augmentent le taux d’acide urique.

Dans certains cas, un changement de régime alimentaire ne suffit pas, un traitement médical peut être nécessaire.

Le rôle de l’acide urique dans notre santé

L’acide urique, ce composé organique issu de la dégradation des purines lors de notre digestion, est un acteur majeur de notre santé. Présent naturellement dans notre sang, il peut néanmoins devenir un ennemi lorsque son taux dépasse les 80 mg/L, état connu sous le nom d’hyperuricémie.

L’acide urique : un déchet à surveiller

Ce déchet métabolique est normalement éliminé par nos reins et notre intestin avant d’être expulsé par nos urines. Cependant, lorsque l’acide urique est produit en excès, il peut provoquer des inflammations des articulations et des crises de goutte potentiellement graves.

La prévention par l’alimentation

L’hyperuricémie n’est pas une fatalité. En effet, certains aliments riches en purines sont à éviter pour limiter la production de cet acide. Parmi eux, on retrouve les abats, la charcuterie, les protéines animales, les fruits de mer et certains légumes tels que l’asperge, le chou-fleur et les épinards.

Quand le changement de régime ne suffit pas

Malgré une alimentation rigoureuse, un traitement médical peut s’avérer nécessaire dans certains cas. Il est donc préférable de consulter un médecin en cas de doute pour adapter au mieux son régime alimentaire et, si besoin, bénéficier d’un traitement adapté.