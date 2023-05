Infarctus : des jambes fortes limitent le risque d’insuffisance cardiaque

L'étude pointe une amélioration de la récupération après un malaise cardiaque.

Une étude présentée à l’occasion du congrès Heart Failure 2023 de la Société européenne de cardiologie avance que les personnes ayant de fortes jambes présentent moins de risques de développer une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

En France, on estime que 1,5 million de personnes souffrent d’insuffisance cardiaque, et souvent sans en être conscient.

Après un infarctus, un long travail

Suite à une crise cardiaque, les muscles de cet organe vital sont abîmés et le corps doit entamer un long processus de guérison. Et donc, selon cette étude, de la force dans les jambes semble bien être un atout au sein de ce processus.

Pour parvenir à leurs résultats, les chercheurs ont mesuré, chez 932 patients ayant subi une crise cardiaque entre 2007 et 2020, la force de leurs quadriceps et ont dégagé une médiane.

Force et meilleure récupération

Ce qu’ils ont conclu ? Pour les femmes, la valeur médiane se situait à 33 % du poids du corps et de 52 % de ce poids chez les hommes. Plus précisément, 451 patients avaient une faible force du quadriceps et 481 une force jugée élevée.

Les auteurs indiquent :

Au cours d’un suivi moyen de 4,5 ans, 67 patients (7,2 %) ont développé une insuffisance cardiaque. L’incidence de l’insuffisance cardiaque était de 10,2 pour 1 000 années-personnes chez les patients ayant une force quadriceps élevée et de 22,9 pour 1 000 années-personnes chez ceux dont la force était faible.

Un entrainement à recommander ?

Pour résumer, un niveau de force élevé était associé à un risque réduit de 41 % de développer une insuffisance cardiaque.

Kensuke Ueno, physiothérapeute à la Kitasato University Graduate School of Medical Sciences, au Japon, et principale autrice de l’étude, résume l’intérêt de cette découverte :