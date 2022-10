Insuffisance cardiaque : Lancement d’une campagne d’information

L'Assurance maladie veut que cette maladie chronique soit plus connue, car elle est en augmentation constante.

Ce jour, l’Assurance maladie annonce le lancement d’une campagne d’information sur l’insuffisance cardiaque. Elle avance que cette maladie chronique touche 1,5 millions de personnes en France et qu’elle est en progression constante.

Dans son communiqué, la Cnam précise encore qu’elle est à l’origine d’une “détérioration de la qualité de vie, d’hospitalisations répétées, de décès” et “lourde de conséquences”.

Insuffisance cardiaque : diagnostic tardif

L’organisme indique que le nombre de Français concernés devrait être plus important en raison d’un diagnostic tardif. Selon lui, ce nombre devrait “progresser de 25% tous les 4 ans”.

Avec l’espérance de vie en progression, la maladie est aussi en hausse avec l’âge, et 1 senior de plus de 70 ans sur 10 est ainsi touché. Et la Cnam de porter à notre connaissance le fait que “son incidence augmente avant 55 ans, comme dans d’autres pays européens, en raison d’habitudes de vie délétères à la santé (tabagisme, sédentarité, alimentation)”.

Une maladie méconnue

Le slogan de cette campagne sera le suivant : “Insuffisance cardiaque : et si votre cœur essayait de vous dire quelque chose ?”. Le but à atteindre est l’amélioration de “la connaissance de l’insuffisance cardiaque, des signes d’alerte et ainsi en favoriser le diagnostic précoce, en incitant les patients à en parler avec leur médecin”.

Quels sont les signes de l’insuffisance cardiaque ? Une prise de poids brutale, un essoufflement inhabituel, fatigue importante. Associés, ou de survenue récente, ils doivent inciter à la précaution. Surtout après 60 ans chez les patients diagnostiqués étant donné le risque d’“aggravation de la maladie pouvant entraîner une décompensation, voire une hospitalisation”.