Inquiétante baisse de l’usage du préservatif chez les adolescents européens, alerte l’OMS

En dix ans, la baisse de l'utilisation du préservatif chez les adolescents inquiète l'OMS en Europe. Comment lutter efficacement contre les IST dans ce contexte préoccupant ?

Tl;dr Baisse de l’utilisation du préservatif chez les adolescents en Europe inquiète l’OMS.

30 % des adolescents n’utilisent ni préservatif ni pilule contraceptive lors de rapports.

L’éducation sexuelle inégale contribue à cette situation selon l’OMS.

Hausse des IST en Europe incite le gouvernement à étendre les dépistages.

Préoccupations sur l’utilisation du préservatif chez les adolescents en Europe

En Europe, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’inquiète de la baisse significative de l’utilisation du préservatif par les adolescents sexuellement actifs au cours des dix dernières années. Cette tendance préoccupante a été soulignée dans un rapport récent de l’OMS, publié le 29 août dernier. Les jeunes semblent délaisser les préservatifs au profit de rapports sexuels non protégés, exposant ainsi la population à un risque accru d’infections sexuellement transmissibles et de grossesses non planifiées.

Un tiers des adolescents vulnérables

Une enquête menée auprès de 242 000 jeunes âgés de 15 ans dans 42 pays d’Europe et d’Asie centrale a révélé que la proportion d’adolescents ayant utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel a diminué, passant de 70 % à 61 % pour les garçons et de 63 % à 57 % pour les filles entre 2014 et 2022. De plus, près de 30 % des adolescents ont admis ne pas avoir utilisé de préservatif ni de pilule contraceptive lors de leur dernier rapport, un chiffre alarmant qui reste stable depuis 2018.

L’importance d’une éducation sexuelle adéquate

Selon l’OMS, les lacunes en matière d’éducation sexuelle, qui demeure inégale dans de nombreux pays, contribuent à cette situation préoccupante. Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, souligne l’importance d’une éducation complète adaptée à l’âge pour guider les jeunes vers des comportements responsables en matière de santé. Il met en garde contre les conséquences néfastes à venir si des mesures concrètes ne sont pas prises pour remédier à cette situation.

L’avis de la rédaction

Il est impératif de sensibiliser les adolescents à l’importance de la protection lors des rapports sexuels pour prévenir les IST et les grossesses non désirées. Les gouvernements, les autorités sanitaires et le secteur de l’éducation doivent collaborer pour offrir une éducation sexuelle complète et accessible à tous, afin de garantir la santé et le bien-être des jeunes générations.