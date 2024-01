Italie en crise : Grippe sévère, hausse d’infections et urgences surchargées

La situation en Italie est alarmante : les services de santé sont débordés, les urgences sont surchargées et le nombre d'infections est à son plus haut niveau. Quelles solutions pourraient être envisagées pour y faire face?

Un possible variant de la grippe pourrait être en cause.

Le système de santé italien est sous pression, avec des urgences surchargées.

Les autorités sanitaires luttent pour trouver des solutions et éviter l’effondrement du système.

Une crise sanitaire sans précédent en Italie

L’Italie est en proie à une crise sanitaire inquiétante. Ses services de soins sont saturés, et le nombre d’infections atteint des sommets inégalés. Un possible variant de la grippe est pointé du doigt comme étant l’un des coupables de cette situation alarmante.

Un variant de la grippe à l’origine de la saturation ?

L’Institut supérieur de la santé en Italie a publié un bulletin épidémiologique indiquant qu’un nouveau virus pourrait être en cause. Antoine Flahault, épidémiologiste, clarifie que ce n’est pas un nouveau variant lié au Covid-19, mais plutôt une forme de “variant” de la grippe causée par des souches saisonnières.

Un système de santé au bord de l’effondrement

Les hôpitaux italiens sont sur le point de s’effondrer sous la pression. Fabio de Laco, président de la Société italienne de médecine d’urgence et de soins d’urgence (Simeu), a déclaré que le Covid-19 et d’autres virus ont provoqué une “surpopulation” dans les hôpitaux, mettant une pression énorme sur les services d’urgence. À Rome, plus de 1.100 patients attendent d’être admis en soins. En Lombardie, les salles d’attente sont bondées de patients. À Milan, les admissions normales à l’hôpital ont été suspendues pour libérer des lits.

Des mesures d’urgence pour faire face à la crise

Face à cette situation critique, des plans d’urgence ont été activés dans plusieurs régions pour lutter contre la surpopulation des hôpitaux et trouver des lits supplémentaires. Cependant, comme l’a souligné Fabio de Laco, le manque de lits d’hôpitaux est un problème chronique en Italie, et retirer des lits à d’autres spécialités, comme la chirurgie, ne résout pas le problème.