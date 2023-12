Aurélien Rousseau critique le faible taux de vaccination contre la grippe et appelle à une mobilisation urgente

Inquiet des taux de vaccination contre la grippe qu'il estime insuffisants, le ministre de la Santé appelle à une mobilisation accrue, alors que trois régions de France entrent en phase pré-épidémique. Quels moyens pourraient être mis en place pour augmenter ces taux de vaccination ?

Le constat alarmant du ministre de la Santé

Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a exprimé son inquiétude face aux chiffres «médiocres» de la vaccination contre la grippe en France. D’après lui, un «sursaut» est nécessaire avant la fin de la campagne de vaccination, prévue le 15 décembre.

Des régions en phase pré-épidémique

Le constat du Ministre fait suite à l’alerte de Santé publique France. Selon cette dernière, trois régions françaises, l’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Ile-de-France et la Provence-Alpes-Côte d’Azur, sont désormais «en phase pré-épidémique». «C’est désormais préoccupant. Il nous faut un sursaut. Sinon, ce sont l’hôpital et les plus fragiles qui vont payer tout cela au prix fort», a déclaré Aurélien Rousseau.

Un manque de doses délivrées

Les données de la société IQVIA France, citées par le Parisien, montrent que le nombre de doses délivrées au 43e jour de la campagne 2023 est en baisse de 6% par rapport à l’année précédente. Les pharmaciens ont également tiré la sonnette d’alarme sur cette situation.

Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), a évoqué une «lassitude vaccinale» des Français pour expliquer ce manque d’enthousiasme pour la vaccination contre la grippe. Il a également déploré une communication trop discrète de la part du gouvernement sur la question.