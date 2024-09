Jeûne moins restrictif : réduction des fringales pour une perte de poids assurée !

Les participants se réjouissaient fortement de ce rythme de repas. Quels autres aspects de l'événement ont-ils particulièrement apprécié ?

Tl;dr Le jeûne intermittent 16/8 est populaire mais peut être stressant pour le corps.

Le Dr Tim Spector propose une alternative moins contraignante : le jeûne 10/14.

L’étude montre des avantages pour la santé intestinale, la glycémie, l’humeur et le contrôle de la faim.

Le jeûne 10/14 pourrait également améliorer la qualité du sommeil.

Le jeûne intermittent : un phénomène en question

Il est difficile de passer à côté du phénomène du jeûne intermittent, spécifiquement le 16/8, qui consiste à manger sur une plage horaire de 8 heures et de jeûner pendant les 16 autres heures de la journée. Si certains louent ses bénéfices pour la santé, d’autres expriment des réserves. Le Dr Tim Spector, spécialiste de la santé intestinale, fait partie de ces voix critiques.

Une alternative moins contraignante

Le Dr Spector a mené une étude sur plus de 37 000 personnes, majoritairement des femmes d’environ 60 ans. Il propose une alternative moins restrictive : le jeûne 10/14. Selon lui, manger sur une fenêtre de 10 heures et jeûner pendant les 14 autres heures de la journée apporte de nombreux bienfaits tout en étant plus facile à suivre sur le long terme. « En respectant la règle des 10 heures, les participants ont seulement réduit en moyenne de 2 heures leur fenêtre alimentaire habituelle« , explique-t-il.

Les bénéfices du jeûne 10/14

Les résultats de l’étude sont prometteurs : 64% des participants ont rapporté moins de problèmes intestinaux et de nervosité, 58% ont signalé moins de grignotage et la quasi-totalité ont eu une réduction de la sensation de faim. D’autre part, cette méthode permet de stabiliser la glycémie et de réduire les grignotages, qui peuvent favoriser la prise de poids.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

En plus de ces bénéfices pour la santé, le jeûne 10/14 a également un impact positif sur le sommeil. « En fixant une fenêtre de 10 heures, vous trouverez peut-être cela plus facile de vous engager à dîner à 20 heures et de vous coucher à 22 heures, ce qui permettra à votre corps de digérer avant d’aller au lit« , conclut le Dr Spector.