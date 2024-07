JO 2024 : Découvrez les bactéries de la Seine et leurs risques potentiels

Les importantes précipitations de vendredi et samedi à Paris ont dégradé la qualité de l'eau de la Seine, avec des analyses montrant des taux de bactéries excessifs. Quels types de bactéries sont-ils et en quoi entravent-ils la réalisation des épreuves sportives ?

Les pluies intenses ayant frappé Paris ces derniers jours ont eu des conséquences déplorables sur la qualité de l’eau de la Seine. De récentes analyses ont révélé des taux de bactéries inquiétants, entravant ainsi la tenue de certaines épreuves sportives.

Deux bactéries en particulier, les Escherichia Coli et les entérocoques intestinaux, sont à l’origine du report de l’épreuve masculine du triathlon. Ces agents pathogènes, indicateurs de contamination fécale, peuvent causer des maladies infectieuses entériques telles que :

Le laboratoire Biogroup a également mis en lumière les dangers potentiellement mortels de la pollution de la Seine, tels que les infections cutanées, les troubles digestifs et la leptospirose.

La gestion des eaux usées par le tout-à-l’égout, système en vogue depuis le XIXe siècle, est également mise en cause. Malgré le traitement des eaux dans des stations d’épuration, « seuls 1,6 % des stations de traitement des eaux usées sont équipées d’un traitement désinfectant » en France.

Les pluies exceptionnelles ont entraîné le déversement d’eaux non traitées dans la Seine, aggravant ainsi la contamination bactérienne du fleuve.

À cela s’ajoute l’arrivée imminente d’une vague de chaleur qui, selon l’expert Romain Lasseur, pourrait favoriser le développement d’autres bactéries dans la Seine, mettant encore plus en péril la santé des athlètes.

L’avis de la rédaction

Face à cette situation préoccupante, il est urgent de repenser notre gestion des eaux usées et de développer des solutions plus respectueuses de l’environnement. Cette crise sanitaire révèle une fois de plus la nécessité de préserver notre patrimoine naturel, pour le bien de tous.