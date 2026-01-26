Bactérie dans l’eau : un nourrisson meurt après fièvre et diarrhée, comment se prémunir des risques ?

Un nourrisson de six mois est décédé après avoir présenté une diarrhée sévère et une forte fièvre, alors que l’origine pourrait être liée à la consommation d’eau contaminée. Cette tragédie met en lumière les dangers des bactéries hydriques et les moyens de prévention.

Tl;dr Indore : 9 morts, plus de 1400 malades.

Fuite d’eaux usées à l’origine de la contamination.

L’eau bouillie reste le moyen de protection principal.

Une crise sanitaire secoue Indore

La ville d’Indore, au Madhya Pradesh, traverse une situation préoccupante. Depuis plusieurs jours, le quartier de Bhagirathpura est le théâtre d’une grave épidémie liée à une contamination de l’eau potable. L’émotion s’est intensifiée après le décès d’un nourrisson de six mois, alors que l’on compte déjà neuf morts et plus de 1 400 personnes touchées par des symptômes alarmants tels que diarrhées aiguës, vomissements et fièvre élevée.

Derrière la vague de malades : la fuite fatale d’eaux usées

Tout a commencé avec une infiltration d’eaux usées provenant d’un sanitaire local dans le réseau d’eau du quartier. Selon les confirmations du Chief Medical and Health Officer, le docteur Madhav Prasad Hasani, les analyses ont établi que la canalisation principale était endommagée. Cette faille a permis à des bactéries potentiellement dangereuses – comme Escherichia coli, Salmonella, ou encore Vibrio cholerae – de se répandre dans l’eau distribuée aux habitants. Les conséquences ne se sont pas fait attendre : les symptômes, notamment chez les enfants, évoluent parfois en quelques heures vers une déshydratation sévère voire des complications vitales.

Bactéries hydriques : un danger souvent sous-estimé

D’après l’Organisation mondiale de la Santé, les maladies transmises par l’eau contaminée représentent une menace publique majeure, mais trop négligée. Une publication du journal PLOS One rappelle que « L’exposition à des eaux souillées entraîne diarrhée, vomissements et fièvres ». Chez les plus jeunes, ces infections peuvent dégénérer très vite en déséquilibres électrolytiques ou même en insuffisance organique si un traitement n’est pas administré rapidement.

Mieux se protéger face à la contamination : mesures concrètes

Face à cette urgence, quelques gestes simples peuvent limiter les risques – même si rien ne remplace une intervention structurelle des autorités sanitaires :

Faire bouillir l’eau avant toute consommation pour éliminer la majorité des agents pathogènes.

avant toute consommation pour éliminer la majorité des agents pathogènes. Désinfecter chimiquement l’eau à l’aide d’eau de javel non parfumée ou pastilles spécifiques lors des situations critiques.

Cependant, les experts rappellent que ces méthodes ne garantissent pas toujours une sécurité totale. La meilleure précaution reste donc d’éviter toute eau suspecte jusqu’à nouvel ordre.

Au-delà des chiffres glaçants, ce drame soulève un enjeu fondamental : celui de la sécurité des réseaux d’approvisionnement en eau dans les grandes villes indiennes, confrontées régulièrement à ce type de catastrophes sanitaires évitables.