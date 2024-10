Journée Mondiale de l’Arthrite : Pensez-vous que seuls les seniors sont touchés ? Découvrez la vérité.

Pensez-vous que l'arthrite ne touche que les personnes âgées? Découvrez la vérité pour la Journée Mondiale de l'Arthrite.

Tl;dr L’arthrite n’est pas uniquement une maladie des personnes âgées.

Le mode de vie moderne favorise l’apparition de la goutte.

Un diagnostic précoce et un traitement efficace améliorent la qualité de vie.

Éclaircissements sur l’arthrite

Il est couramment admis que l’arthrite est une maladie des personnes âgées. Cependant, c’est une idée reçue ! La majorité des arthrites sont en réalité des maladies auto-immunes. Cela signifie que notre organisme se reconnaît comme une « entité étrangère » et s’attaque donc à lui-même. Les maladies auto-immunes touchent davantage les femmes que les hommes et peuvent affecter tous les groupes d’âge, y compris les enfants.

Les différents types d’arthrite

Parmi les exemples d’arthrite auto-immune, on peut citer la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrite psoriasique, le lupus, la vascularite, la sclérodermie, etc.

Facteurs de risque et prévention

L’apparition de l’arthrite nécessite une prédisposition génétique. Chez un individu génétiquement prédisposé, une agression environnementale telle qu’une infection virale ou une pollution environnementale peut favoriser une apparition plus précoce de la maladie. Le tabagisme et une mauvaise hygiène buccale peuvent accélérer le développement de la polyarthrite rhumatoïde. De même, une forte exposition au soleil peut aggraver l’éruption cutanée du lupus. Les médicaments hormonaux contenant de fortes doses d’estrogènes peuvent augmenter le risque de poussée d’une maladie comme le lupus et augmenter le risque de formation de caillots chez ces patients.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le rôle de notre mode de vie

Un type d’arthrite qui touchait traditionnellement plus les hommes d’âge moyen à avancé, mais qui est maintenant de plus en plus reconnu chez les jeunes adultes, est la goutte. Cela est principalement dû à la modernisation de notre mode de vie. L’obésité, la consommation excessive d’alcool, de boissons gazeuses et de jus de fruits en conserve, la consommation excessive de viande rouge ou de fruits de mer ont conduit à une augmentation des taux sanguins d’un sel particulier, l’acide urique. Des taux sanguins très élevés d’acide urique sont connus pour se déposer dans les articulations, provoquant une arthrite sévère appelée goutte, et dans les reins sous forme de calculs d’acide urique. Des taux très élevés d’acide urique sont également connus pour augmenter le risque de développement précoce d’hypertension, de maladies cardiaques et rénales. Par conséquent, des changements de mode de vie, tels que la perte de poids, l’exercice régulier, une alimentation consciente et la réduction de la consommation d’alcool et de boissons gazeuses, peuvent être très bénéfiques. Même s’il n’existe pas de mesures spécifiques de style de vie pour prévenir le développement de diverses formes d’arthrite, la sévérité de celles-ci peut être réduite en arrêtant de fumer et en adoptant un mode de vie sain.

Importance du diagnostic précoce

Un diagnostic précoce et le début d’un traitement efficace peuvent mener à une meilleure qualité de vie en prévenant les dommages articulaires et en préservant la fonction des organes. Pour atteindre cet objectif, une consultation précoce auprès d’un rhumatologue (spécialiste de l’arthrite) est essentielle.