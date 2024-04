Kate Middleton et le cancer : la fréquence chez les jeunes adultes est-elle élevée ?

La princesse Kate Middleton, âgée de 42 ans, a révélé le vendredi 22 mars qu'elle est atteinte d'un cancer non spécifié. Cette annonce rappelle que l'augmentation des cas de cancer chez les jeunes adultes est une réalité ces trente dernières années. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette augmentation ?

Le vendredi 22 mars, une nouvelle a secoué la monarchie britannique et a suscité l’émotion à travers le monde. La princesse Kate Middleton, âgée de 42 ans, a annoncé être atteinte d’un cancer dont elle n’a pas précisé la nature. Un combat qu’elle mène désormais au grand jour, soutenue par le public britannique, le Commonwealth et bien au-delà.

La nouvelle de sa maladie a engendré une onde de choc au Royaume-Uni et dans le monde entier. Mais cette annonce met également en lumière une réalité inquiétante. Selon Shivan Sivakumar, expert en oncologie à l’Université britannique de Birmingham, depuis trente ans, une véritable “épidémie” de cancers frappe les individus de moins de 50 ans. Une augmentation des cas qui ne cesse d’inquiéter les professionnels de la santé.

De 1990 à 2018, les taux d’incidence du cancer chez les individus âgés de 25 à 49 ans ont augmenté de 22 % au Royaume-Uni. Une progression plus importante que dans n’importe quel autre groupe d’âge, d’après l’institut britannique du cancer, Cancer Research UK. Cependant, il est important de préciser que ces chiffres concernent principalement les “cancers débutants”, soit les premiers stades de la maladie.

En France, l’âge médian au diagnostic est de 70 ans chez l’homme et de 68 ans chez la femme. Le cancer de la prostate reste le plus fréquent chez l’homme, tandis que le cancer du sein est prévalent chez la femme. En 2023, 61.214 cas de cancer du sein ont été recensés.

L’avis de la rédaction

La bataille courageuse de la princesse Kate Middleton contre le cancer met en lumière une réalité souvent occultée : l’augmentation des cas de cancers chez les jeunes adultes. Il est crucial d’accroître la sensibilisation à cette problématique et d’encourager la recherche pour une meilleure prévention et des traitements plus efficaces.