La bière est-elle vraiment bénéfique pour la santé ?

Est-ce que la bière est bénéfique pour la santé ? Voici six éléments clés à connaître sur votre boisson préférée.

Tl;dr La consommation modérée de bière peut avoir des bénéfices pour la santé.

Une consommation excessive peut entraîner des effets néfastes sur la santé.

Les recommandations de consommation diffèrent selon les organismes de santé.

La bière : un breuvage aux multiples facettes

Boisson universelle, la bière est appréciée pour son goût distinctif et sa capacité à désaltérer. Mais au-delà de ces aspects, savez-vous que sa consommation modérée peut avoir des effets bénéfiques sur votre santé ? Une étude publiée dans le Indian Journal of Medical Research en fait état. Cependant, comme tout plaisir, l’excès peut être préjudiciable.

Des bienfaits surprenants pour la santé

Amélioration de la santé cardiaque, soutien de la densité osseuse, réduction du risque de calculs rénaux… la liste des avantages potentiels de la bière est étonnante. Selon la recherche, ces bienfaits seraient dus à la présence de polyphénols, de vitamines et d’acides aminés dans la bière. Ces composés ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui peuvent améliorer la fonction endothéliale, réduire l’inflammation et influencer positivement les niveaux de cholestérol.

Modération, la clé de la santé

Cependant, ces bénéfices dépendent d’une consommation responsable. L’excès d’alcool peut annuler tous ces effets positifs. Selon l’OMS, la consommation modérée est d’une canette de 330 ml de bière par jour (avec environ 5% d’alcool) pour les femmes et jusqu’à deux pour les hommes.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Risques liés à une consommation excessive

La prise de poids, les lésions hépatiques et la dépendance sont quelques-uns des risques pour la santé liés à une consommation excessive de bière. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a souligné que la consommation régulière de bière, en particulier en grandes quantités, était associée à une augmentation du pourcentage de graisse corporelle.

Comme le soulignent de nombreux experts et organismes de santé tels que l’OMS, il est crucial de trouver un équilibre entre les avantages potentiels et les risques pour la santé associés à la consommation de bière.