La kétamine, une piste pour vaincre la dépression résistante ?

Pourtant, la kétamine attire certaines réticences. Bien que son efficacité ne soit plus contestée, certains professionnels redoutent le risque d’addiction. Le défi est alors de contrôler ses lourds effets secondaires et d’éviter un usage détourné . C’est l’objectif de l’étude citée par Nature Medicine, qui teste un nouveau mode d’administration de la kétamine sous forme de comprimé à libération progressive.

La particularité de cette substance réside dans son action rapide. Elle est surtout envisagée dans deux situations spécifiques : comme traitement ponctuel et rapide face aux crises suicidaires ou lorsque les médicaments classiques sont inefficaces, dans le cas de dépressions dites “résistantes”. Cependant, nous ne savons pas encore précisément comment elle agit sur les symptômes dépressifs.

D’après une experte australienne en santé mentale, Julaine Allan, “il existe un besoin urgent de nouveaux traitements pour les dépressions graves et la kétamine est prometteuse pour les patients qui y répondent”.

Récemment, on a observé que cette molécule agissant puissamment et rapidemment offre des résultats prometteurs pour le traitement des dépressions sévères. Pourrait-elle être une véritable révolution dans ce domaine ?

