La santé bucco-dentaire, un indicateur précoce du taux élevé de cholestérol

L'état de votre santé bucco-dentaire peut vous alerter sur les premiers signaux d'un taux de cholestérol élevé.

Tl;dr Le cholestérol élevé peut entraîner de graves problèmes de santé.

La santé bucco-dentaire peut indiquer des niveaux de cholestérol élevés.

Les contrôles dentaires réguliers sont essentiels pour la détection précoce.

Le lien entre le cholestérol et la santé bucco-dentaire

Le cholestérol élevé est une menace silencieuse pour notre santé. Il peut provoquer de graves maladies, notamment des affections cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et une altération de la fonction rénale. Bien qu’il existe de nombreux signes précurseurs de hypercholestérolémie, la plupart d’entre eux restent cachés, souvent confondus avec d’autres maux. Les symptômes varient et peuvent aller de changements de couleur de peau, à des douleurs thoraciques, des crampes aux jambes et de la fatigue.

Un indicateur inattendu

La santé bucco-dentaire peut s’avérer être un indicateur précieux des niveaux de cholestérol. Parfois, ce sont les dentistes qui détectent les premiers signes d’hypercholestérolémie avant même que vous ou votre médecin ne le fassiez. À première vue, on pourrait penser que la santé bucco-dentaire, en particulier celle des dents et des gencives, n’a rien à voir avec le cholestérol. Pourtant, le lien est bien réel et se situe au niveau du système circulatoire.

Cholestérol et gencives

En effet, les problèmes de santé liés à un taux de cholestérol élevé, tels que les blocages artériels et la diminution du flux sanguin, peuvent se répercuter sur l’état de vos gencives. Lorsque celles-ci ne reçoivent pas assez d’oxygène et de nutriments, elles deviennent plus vulnérables aux maladies. Un taux de cholestérol élevé peut vous rendre plus sujet à des affections comme la gingivite et la parodontite. « La gingivite est une inflammation des gencives, caractérisée par des gencives rouges, enflées et saignantes ». Si elle n’est pas traitée, la gingivite peut évoluer vers une parodontite, une infection grave des gencives qui détruit les tissus et les os qui soutiennent vos dents, pouvant éventuellement conduire à une perte de dents.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Autres signes buccaux de l’hypercholestérolémie

De même, la sécheresse buccale peut être un signe avant-coureur d’un taux de cholestérol élevé. Ce dernier peut augmenter le risque de développer une sécheresse buccale, une affection où les glandes salivaires ne produisent pas suffisamment de salive. Cela peut rendre la mastication et la parole difficiles, et augmente également le risque d’infections buccales et de caries dentaires.

Pour conclure, la santé bucco-dentaire pourrait fournir certaines des premières indications d’un problème de cholestérol. C’est pourquoi il est essentiel de faire des contrôles dentaires réguliers.