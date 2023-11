La SNCF déploie la télémédecine dans 300 gares : voici comment ça marche

Devant la pénurie de médecins dans le pays, la SNCF a déclaré vendredi qu'elle prévoit d'installer des centres de télémédecine dans près de 300 gares d'ici 2028. Cela suscite-t-il de l'espoir pour l'avenir de la santé en France ?

Tl;dr La SNCF déploiera des espaces de télémédecine dans 300 gares d’ici 2028.

Les espaces seront situés dans les zones d’intervention prioritaires et les zones d’aménagement concertées.

Les implantations seront déterminées avec les Agences régionales de santé et les collectivités locales.

La société Loxamed, spécialisée dans les solutions médicales connectées, est le partenaire choisi pour ce projet.

La SNCF lutte contre la désertification médicale

Le groupe ferroviaire français SNCF a annoncé une initiative audacieuse pour combattre la désertification médicale qui sévit dans le pays. D’ici 2028, environ 300 gares seront équipées d’espaces de télémédecine.

Un dispositif pertinent face à une problématique actuelle

Selon Raphaël Poli, directeur général retail chez Gares et Connexions, le choix de ces gares n’est pas anodin. En effet, “dix millions de personnes passent dans les gares chaque jour et 90% de la population vit à moins de 10 km d’une gare“, a-t-il souligné. Ainsi, les gares sélectionnées pour bénéficier de ce dispositif seront situées dans les zones d’intervention prioritaires (ZIP) et les zones d’aménagement concertées (ZAC), caractérisées par une offre de soins insuffisante et une difficulté d’accès aux soins.

Un partenariat avec Loxamed

Pour mener à bien ce projet, la SNCF a fait appel à Loxamed, une société spécialisée dans les solutions médicales connectées. Créée en 2020 pendant la pandémie de Covid-19, Loxamed avait déjà installé des centres de dépistage du Covid-19 sur les parvis des grandes gares françaises fin 2020.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Dans un premier temps, les espaces seront installés temporairement dans des boxes de 15 m2 sur les parvis des gares. Les patients seront examinés à distance par un médecin exerçant sur le territoire français, avec toujours la présence d’un infirmier diplômé d’État sur place. Les rendez-vous pourront être pris sur place ou en ligne via les plates-formes classiques de prise de rendez-vous comme Doctolib.