Découverte des symptômes inédits du dernier variant Covid-19 ‘Pirola’

Vers la fin de l'été, un nouveau variant du Covid-19, baptisé "Pirola", a vu le jour. Ce sous-variant d'Omicron se distingue par des symptômes assez étonnants. Quels pourraient être ces symptômes inhabituels ?

Une nouvelle forme de Covid-19 : le variant “Pirola”

L’été dernier a vu l’émergence d’un nouveau variant du Covid-19, le “Pirola”. Ce sous-variant de la famille Omicron se démarque par des symptômes pour le moins inhabituels.

Origines et caractéristiques du “Pirola”

Identifié pour la première fois le 31 août dans le Grand-Est, le “Pirola”, ou Omicron BA.2.86 de son nom scientifique, est dérivé de la souche Omicron. Sa particularité réside dans le nombre de mutations que son gène de la protéine Spike a subi, lui permettant de se propager plus aisément au sein de la population.

Les symptômes distinctifs de ce nouveau variant

La communauté scientifique porte une attention particulière à ce variant en raison des symptômes atypiques qu’il provoque. En plus des symptômes habituels de la grippe et du Covid, tels que la fièvre, les maux de tête ou le rhume, le “Pirola” peut causer des éruptions cutanées et une irritation des yeux. Cependant, il peut également se manifester par une absence de symptômes, rendant sa détection plus complexe.

Un variant non grave selon les experts

Malgré ces symptômes inhabituels, l’infectiologue Robert Sebbag assure qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Selon lui, ce variant du virus n’est pas une forme grave.