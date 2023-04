Les décès liés au Covid-19 en baisse de 95% depuis janvier

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) met toutefois en garde sur le fait que le virus circulait toujours.

Mercredi 26 avril, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) annonce que depuis le mois de janvier dernier, le nombre de décès causés par le Covid-19 a chuté de 95 %.

Toutefois, elle prévient que le virus est toujours en circulation.

Un virus pas près de disparaître

L’organisation appelle les pays du monde entier à apprendre à gérer les conséquences de la maladie hors situations d’urgence, à l’instar des effets ressentis par certaines personnes ayant contracté la maladie dans sa version dite longue.

Ainsi, si la maladie n’est pas près de disparaître, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est à la tête de l’OMS, a ajouté que 10% des infections se traduisait par un Covid long, laissant entendre que des centaines de millions de personnes pourraient nécessiter des soins de longue durée.

Certains pays connaissent un “regain”

Malgré cela, le directeur général l’a admis en conférence de presse :

Nous puisons beaucoup de courage dans la baisse continue du nombre de décès liés au Covid qui sont recensés, qui ont chuté de 95% depuis le début de cette année.

Et pour contrebalancer à nouveau ce constat, il a indiqué que “Plusieurs pays constatent cependant un regain et, au cours des quatre dernières semaines, 14.000 personnes ont succombé à cette maladie”.

Un variant XBB désormais dominant

En outre, comme le montre l’émergence du variant XBB.1.16, “le virus continue de muter et il est toujours capable de provoquer de nouvelles vagues de contaminations et de décès”. Et Maria Van Kerkhove, en charge de la lutte contre le Covid à l’OMS, indique pour sa part que le variant XBB et ses sous-variants sont désormais dominants. Et ils peuvent contourner les protections immunitaires; en d’autres termes, les personnes vaccinées ou déjà infectées peuvent être à nouveau malades.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a rappelé que l’OMS gardait l’espoir de déclarer la fin de l’urgence sanitaire mondiale. Rendez-vous en mai à l’occasion de la prochaine réunion trimestrielle de l’OMS sur le sujet.