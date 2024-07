L’OMS rappelle que la Covid-19 fait toujours environ 1 700 morts par semaine

L'Organisation mondiale de la Santé insiste sur l'importance pour les groupes à risque de poursuivre leur vaccination, face à une baisse observée de la couverture vaccinale. Cela soulève la question : comment pouvons-nous renverser cette tendance ?

TL;DR L’OMS rapporte que le Covid-19 cause encore 1 700 décès par semaine.

Les plus âgés et le personnel de santé voient leur couverture vaccinale diminuer.

L’organisation exhorte le maintien de la surveillance et des tests.

Le Covid-19, toujours une menace mondiale significative

La pandémie duCovid-19, bien que ralentie sur certains plans, reste une menace très présente, a rappelé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ce jeudi 11 juillet. Selon l’organisation onusienne, cette maladie infectieuse continue d’être une cause majeure de décès à l’échelle planétaire, avec une moyenne de 1 700 personnes qui succombent chaque semaine.

Diminution de la couverture vaccinale : une inquiétude grandissante

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, a évoqué avec inquiétude la question croissante de la couverture vaccinale en déclin. D’après ses déclarations, « les données montrent que la couverture vaccinale a diminué chez les membres du personnel de santé et les personnes de plus de 60 ans, qui constituent deux des groupes les plus à risque ».

Un appel à une vigilance constante

Face à cette situation, l’OMS insiste sur la nécessité pour les populations à risque de continuer à se faire vacciner contre cette maladie. « L’OMS recommande que les personnes appartenant aux groupes les plus à risque reçoivent un vaccin contre le Covid-19 au cours des douze mois suivant leur dernière dose », a rappelé M. Ghebreyesus.

Des recommandations pour les gouvernements

L’organisation n’a pas manqué d’adresser ses recommandations aux gouvernements du monde entier. Elle les enjoint à maintenir la surveillance et le séquençage du virus et à garantir l’accès à des tests, des traitements et des vaccins abordables et fiables, autant d’éléments clés pour venir à bout de cette pandémie.