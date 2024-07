L’ANSM exige le rappel de respirateurs pour un risque de cancer

Suite à une alerte de Medtronic, un fabricant américain, sur des dangers potentiels sérieux tels que le cancer associés à une substance présente dans la mousse insonorisante, une décision a été prise. Quelles pourraient en être les implications ?

Avis urgent de l’ANSM : remplacement de certains dispositifs d’assistance respiratoire

Dans une mise en garde importante publiée le mercredi 10 juillet, l’Agence nationale du médicament (ANSM) a sollicité le remplacement de certains dispositifs d’assistance respiratoire utilisés par des patients à domicile. Ce mouvement a été déclenché par une alerte du fabricant américain Medtronic concernant l’éventualité de risques graves de santé, incluant notamment des risques de cancers, reliés à un composant spécifique dans la mousse insonorisante.

Impact potentiel et modèle concerné

L’appareil impliqué est le Puritan Bennett 500, commercialisé entre 2010 et 2023. À ce jour, « moins de 200 appareils » de ce modèle restent actifs, selon les estimations fournies par le fabricant. Ces chiffres ont été relayés par l’ANSM, qui a de plus conseillé d’agir rapidement en remplaçant ces appareils par une autre marque dans un délai de six mois.

Les risques identifiés

Ce rappel de produit est la conséquence d’une réévaluation réalisée par Medtronic en 2023. Le fabricant a découvert un composé volatil dans la mousse insonorisante des appareils, qui, après quatorze années d’utilisation, dépasse les limites d’exposition autorisées.

L’ANSM a prévenu que cela engendre un « surrisque potentiel de cancer et d’infertilité chez les femmes et, pour les femmes enceintes, un risque de malformations congénitales ou de développement anormal du fœtus ».

Confirmation de risques et recommandations

Il est important de préciser que ces risques potentiels n’ont pas encore été formellement identifiés lors d’études sur des sujets humains, selon les informations transmises par le fabricant.

Toutefois, l’ANSM a clairement déconseillé aux patients de stopper l’utilisation des appareils concernés sans consultation et supervision médicales. L’agence assure que chaque patient sera contacté par leur prestataire de santé à domicile afin d’être correctement informé et que leur médecin leur prescrira un autre modèle adapté.