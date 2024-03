Le Brésil en état d’urgence suite à 1 million de cas de dengue cette année

Le lundi 4 mars 2024, le Brésil a franchi le seuil des 1,2 million de cas de dengue, plaçant le pays dans un état d'urgence. Quelles mesures le Brésil prendra-t-il pour contrer cette épidémie ?

278 personnes sont déjà décédées de la maladie cette année.

Le sud-est du Brésil est la région la plus touchée.

La dengue est une infection virale transmise par les moustiques, sans traitement spécifique.

La dengue au Brésil : un fléau aux proportions alarmantes

Le Brésil, un pays déjà malmené par diverses crises, fait face à une nouvelle épreuve de taille. En effet, le nombre de cas de dengue a franchi le seuil inquiétant de 1.2 million en début d’année 2024, plaçant le pays en état d’urgence.

Une progression effrénée de la maladie

Le ministère brésilien de la santé a déclaré que le nombre de cas de dengue en 2024 est sur le point de surpasser celui de 2023. À ce jour, on dénombre 1.212.263 cas entre le 1er janvier et le 4 mars. Pour mettre ces chiffres en perspective, l’année 2023 a connu environ 1.6 million de cas. En outre, la dengue a déjà coûté la vie à 278 personnes en 2024 et 744 autres décès font l’objet d’investigations pour déterminer si la maladie y est liée.

Une épidémie concentrée dans le Sud-Est

La dengue sévit dans tout le Brésil, mais le “Sud-Est du pays enregistre la plus forte concentration de cas”. Les trois principaux foyers de cette épidémie sont Minas Gerais avec plus de 400 000 cas, São Paulo avec plus de 217 000 cas et Rio de Janeiro avec près de 100 000 cas. Les femmes et les personnes âgées de 30 à 60 ans sont les plus touchées.

La dengue : une maladie insidieuse

La dengue, maladie virale transmise par les moustiques, est courante dans les climats tropicaux et subtropicaux. Souvent, les symptômes sont légers ou inexistants, mais la maladie peut parfois se manifester par une forte fièvre, des maux de tête, des nausées et des vomissements. Selon l’institut Pasteur, il n’existe actuellement aucun traitement spécifique contre la dengue. Le meilleur moyen de s’en prémunir est de se protéger des moustiques avec des répulsifs, des vêtements couvrants et des moustiquaires.

