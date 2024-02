Dengue en Guyane : une épidémie sans précédent en deux décennies

En Guyane, l'épidémie de dengue prend de l'ampleur inédite depuis deux décennies, avec près de 3000 cas confirmés depuis le début de 2024. Quelles mesures les autorités envisagent-elles pour endiguer cette propagation alarmante ?

Environ 800 nouveaux cas de dengue sont déclarés chaque semaine.

La propagation du virus est favorisée par la saison des pluies.

Des mesures sont prises pour limiter la propagation du virus.

Une épidémie de dengue sans précédent en Guyane

La Guyane est confrontée à une épidémie de dengue d’une ampleur inégalée depuis vingt ans. Depuis le début de l’année 2024, près de 3 000 cas ont été confirmés, avec une moyenne de 800 nouveaux cas déclarés chaque semaine. Ce chiffre alarmant indique une accélération notable de la propagation de la maladie.

Un environnement favorable à la propagation du virus

La saison des pluies en Guyane favorise la propagation du virus de la dengue. Les zones d’eau stagnante se multiplient, offrant des “gîtes larvaires” idéaux pour les moustiques Aedes, vecteurs de la maladie. De plus, deux des quatre génotypes de la dengue circulent simultanément, aggravant la situation.

Des mesures prises pour freiner l’épidémie

Face à cette crise sanitaire, des mesures sont prises pour freiner la propagation du virus. Le préfet, Antoine Poussier, a activé une cellule de suivi pour coordonner l’action des services de l’État et de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG). Des actions de démoustication sont également mises en place, et un arrêté a été signé pour accélérer le retrait des véhicules hors d’usage, véritables nids à moustiques.

Des facteurs aggravants

L’Institut Pasteur a révélé que les épidémies de dengue sont de plus en plus rapprochées et denses. La pression démographique et le changement climatique sont pointés du doigt. La Guyane compte aujourd’hui 300 000 habitants, et la dengue gagne du terrain, notamment dans le sud de l’Europe, depuis l’arrivée du moustique tigre.