Le cancer colorectal détectable par simple prise de sang

Des chercheurs étudient actuellement une nouvelle méthode de dépistage du cancer colorectal qui pourrait rendre inutiles les analyses de selles et les coloscopies. Cette avancée suscite-t-elle de l'espoir pour une détection plus simple de cette maladie ?

Tl;dr Une nouvelle technique de dépistage du cancer colorectal est en développement.

Elle vise à éliminer la nécessité de coloscopies et d’analyses de selles.

Le test sanguin a détecté 87% des cancers au stade précoce lors des essais.

Cependant, la détection des polypes reste un défi à surmonter.

Une innovation dans le dépistage du cancer colorectal

Une révolution est en marche dans la lutte contre le cancer colorectal, le deuxième le plus fatal en France. Des scientifiques de Guardant Health ont mis au point une nouvelle méthode de dépistage, qui pourrait faciliter le processus pour de nombreux patients.

Un test sanguin pour remplacer les coloscopies

La technique actuelle de dépistage du cancer colorectal, qui comprend des analyses des selles et des coloscopies, peut être inconfortable et gênante pour de nombreux patients. Ces obstacles pourraient être surmontés grâce à la nouvelle approche des scientifiques. Ils ont développé un test sanguin basé sur l’idée que “les cancers du côlon et les polypes libèrent des fragments d’ADN dans le sang”.

Des résultats prometteurs, mais des défis à relever

Le nouveau test a été évalué sur plus de 10 000 volontaires. Les résultats ont montré qu’il a pu détecter 87% des cancers au stade précoce. Cependant, sa capacité à identifier les polypes précancéreux est encore faible, avec un taux de réussite de seulement 13%, comparé à 43% avec l’analyse des selles et 94% avec la coloscopie.

Le test sanguin est donc encore en cours de perfectionnement. Néanmoins, il représente une avancée majeure dans le dépistage du cancer colorectal, qui pourrait encourager plus de personnes à se faire dépister.