Le cannabis favorise réellement le sommeil

Découvrez pourquoi le cannabis peut véritablement favoriser le sommeil !

Tl;dr Le cannabinol (CBN) du cannabis améliore le sommeil des rats.

Le CBN pourrait devenir un futur traitement des troubles du sommeil chez l’homme.

Des essais cliniques sur l’homme sont en cours.

Le cannabinol : une piste pour de futurs traitements du sommeil

Des chercheurs de l’Université de Sydney ont découvert que le cannabinol (CBN), un ingrédient du cannabis, favorise le sommeil chez les rats. Cette découverte pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies de traitement des troubles du sommeil chez l’homme.

Un produit de décomposition du cannabis aux effets somnifères

Les scientifiques ont constaté que le CBN prolonge les phases de sommeil paradoxal (REM) et de sommeil non paradoxal (NREM) chez les rats, des effets comparables à ceux d’un médicament somnifère couramment utilisé. « Notre étude fournit la première preuve objective que le CBN augmente le sommeil, au moins chez les rats, en modifiant l’architecture du sommeil de manière bénéfique », explique le pharmacologue Jonathon Arnold.

Le CBN, une molécule aux effets encore mystérieux

L’élément psychoactif principal du cannabis, le delta9-tétrahydrocannabinol ou THC, se transforme lentement en CBN dans la plante lorsqu’il est exposé à la chaleur, à l’oxygène et à la lumière. Si le THC a un effet intoxicant sur les récepteurs cannabinoïdes CB1 du cerveau, l’influence du CBN est beaucoup plus faible, ont découvert les chercheurs. Cependant, le métabolite 11-hydroxy-CBN, produit par la décomposition du CBN dans le corps des animaux, a un effet plus fort sur les récepteurs cannabinoïdes CB1 que le CBN lui-même.

