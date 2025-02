Le chocolat est-il bénéfique pour le cœur ?

Découvrez ce que les recherches scientifiques révèlent sur les bienfaits potentiels du chocolat pour la santé de votre cœur.

Tl;dr Le chocolat est étudié pour ses effets sur la santé cardiaque.

Les flavanols du cacao pourraient bénéficier à la santé cardiaque.

Les impacts positifs ne sont pas systématiques et dépendent de divers facteurs.

Le chocolat : un allié du cœur ?

Depuis des siècles, le chocolat est consommé pour ses supposés bienfaits sur le cœur. Les Aztèques, au XVIème siècle, buvaient du cacao, censé traiter divers maux dont l’angine. Aujourd’hui, la science tente de démêler le vrai du faux.

Les flavanols du cacao : une piste prometteuse

Le cacao, ingrédient phare du chocolat, est riche en flavanols, un type de polyphénol associé à un risque moindre de maladies cardiaques et diabète. Les recherches sur le sujet se sont principalement concentrées sur l’extrait de cacao ou le chocolat noir à 70% de cacao, plus riche en flavanols que ses homologues au lait ou blanc. Certains résultats sont prometteurs.

Dans une étude connue sous le nom de COSMOS, une supplémentation en flavanols de cacao a été associée à une diminution de 27% des décès dus aux maladies cardiovasculaires. Une autre étude a suggéré que le chocolat noir pourrait réduire le risque d’hypertension et de thromboembolie veineuse chez les personnes d’origine européenne.

Un sujet complexe et nuancé

Néanmoins, toutes les conclusions ne sont pas aussi positives. Par exemple, l’étude COSMOS a également montré que les extraits de cacao ne réduisaient pas significativement le risque d’accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque. De plus, « il n’y a simplement pas assez de preuves concluantes pour savoir précisément comment ces produits influencent la santé cardiovasculaire », a déclaré Samantha Coogan, professeure de sciences de la nutrition à l’Université du Nevada.

Et les autres types de chocolat ?

Si le chocolat noir pur et les compléments de cacao ont fait l’objet de recherches, les effets des autres types de chocolat ont été moins étudiés. En outre, la transformation du cacao lors de la fabrication du chocolat peut réduire considérablement la teneur en flavanols. Ainsi, les chocolats classiques ne proposent pas les mêmes bénéfices que le cacao non transformé.

Modération et équilibre

En somme, le chocolat n’est pas un remède miracle pour le cœur. Cependant, il n’est pas interdit de se faire plaisir avec du chocolat, à condition de le consommer avec modération et dans le cadre d’une alimentation équilibrée. « La santé cardiovasculaire est obtenue avec des aliments sains, un exercice régulier et un sommeil adéquat », rappelle le cardiologue Majid Basit. Alors, savourez vos chocolats pour leur goût, et non pour protéger votre cœur.