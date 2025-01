Le psyllium, champion de la réduction du cholestérol

Découvrez comment le psyllium, une plante méconnue, surpasse l'avoine dans la réduction du cholestérol et explorez tous les autres avantages surprenants qu'elle offre pour votre santé.

Tl;dr Le psyllium, super-aliment riche en fibres, lutte efficacement contre le cholestérol.

Il a plus de fibres que l’avoine et favorise la satiété, aidant à la perte de poids.

Facile à intégrer dans l’alimentation, il peut être consommé avec de l’eau, des smoothies ou des aliments.

Le psyllium : une arme efficace contre le cholestérol

Connaissez-vous le psyllium ? Ce super-aliment riche en fibres, parfois appelé isabgol en Inde, peut être un puissant allié dans la lutte contre le cholestérol, surpassant même l’avoine dans ce domaine. Au-delà de son action bénéfique contre la constipation, le psyllium peut aussi aider à contrôler le taux de sucre dans le sang et à améliorer la santé cardiaque.

Le psyllium, un champion des fibres

Le psyllium contient plus de fibres que l’avoine et s’attache efficacement au cholestérol dans le tractus digestif, favorisant son élimination. Selon l’American Pharmacists Association, une seule cuillère à café de psyllium moulu apporte près de 8 fois plus de fibres solubles par poids que le son d’avoine.

Le psyllium, une aide précieuse pour la perte de poids

De plus, le psyllium peut jouer un rôle dans la perte de poids car il stimule la sensation de satiété, ce qui prévient la suralimentation. Il peut être saupoudré sur votre petit-déjeuner ou ajouté à des smoothies pour un repas riche en fibres.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le psyllium, un complément aux statines

Outre ses propriétés intrinsèques, le psyllium peut également renforcer les effets des statines, un type de médicament couramment prescrit pour gérer les niveaux de cholestérol dans le sang. Ainsi, « le traitement avec 5,1 g de psyllium deux fois par jour produit des réductions nettes significatives des concentrations sériques de cholestérol total et de LDL-cholestérol chez les hommes et les femmes atteints d’hypercholestérolémie primaire », selon une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition.

L’intégration du psyllium à votre alimentation est un jeu d’enfant. Il suffit de mélanger une cuillère à café de psyllium dans un verre d’eau, de jus de fruits, ou de smoothie, et de le boire immédiatement. Vous pouvez également saupoudrer du psyllium sur votre porridge, votre yaourt, ou vos céréales pour augmenter votre apport en fibres sans altérer le goût. Il peut également être utilisé comme un ingrédient riche en fibres dans le pain, les muffins, ou les pancakes, et agit comme un liant dans les recettes sans gluten.