Les bains glacés sont-ils vraiment efficaces ? La science nous éclaire

La tendance croissante des bains de glace

Longtemps réservés aux athlètes d’élite, les bains de glace ont gagné en popularité ces dernières années parmi les amateurs de fitness et les sportifs occasionnels du monde entier. Ce phénomène consiste à immerger son corps dans de l’eau froide pendant une durée déterminée, généralement entre 10 et 15 degrés Celsius.

Les bains de glace : un outil de récupération après l’effort?

La principale raison d’être des bains de glace est de réduire les douleurs musculaires et d’améliorer la récupération après l’exercice. Les chercheurs ont constaté que prendre un bain de glace immédiatement après un effort intense peut réduire les douleurs musculaires dans les heures et jours suivants. Ces bains permettent également d’aider à la récupération en termes de force musculaire, de puissance et de flexibilité, en réduisant l’inflammation post-exercice, le gonflement musculaire et les lésions musculaires, tout en améliorant l’élimination des métabolites, comme le lactate.

Effets des bains de glace sur la santé générale

Plus récemment, les bains de glace ont commencé à être promus comme pouvant améliorer la santé mentale, la fonction immunitaire et le bien-être général. Cependant, les recherches dans ce domaine sont encore limitées. Une revue systématique récente a examiné toutes les recherches publiées sur les effets des bains de glace sur la santé de la population générale. Les résultats suggèrent que l’immersion régulière dans l’eau froide pourrait conduire à de légères réductions du stress, à de petites améliorations de la qualité du sommeil et de la qualité de vie auto-évaluée, et pourrait réduire la fréquence des maladies.

Précautions à prendre

Malgré les bénéfices potentiels des bains de glace, il convient de prendre certaines précautions. Par exemple, une immersion prolongée dans l’eau froide peut, dans de rares cas, conduire à un choc dû au froid, caractérisé par une chute rapide de la température de la peau pouvant entraîner une hyperventilation, une hypertension artérielle et, parfois, une arythmie cardiaque, qui peut être fatale si elle n’est pas traitée rapidement.

5 conseils pour essayer les bains de glace