Marcher juste : Pourquoi les petites marches surpassent les longues promenades

Découvrez pourquoi les petites promenades remplacent désormais les longues marches : marcher correctement, c'est possible!

Tl;dr De courtes séances de marche sont plus bénéfiques que de longues promenades.

Ces petites marches augmentent l’énergie dépensée et la variabilité métabolique.

Intégrez ces courtes marches à vos activités quotidiennes pour augmenter votre activité physique.

La marche : une activité physique aux multiples bienfaits

La marche est indéniablement l’une des meilleures formes d’activité physique. Accessible à tous, elle ne nécessite aucun équipement et procure de nombreux bénéfices pour la santé. Cependant, une récente étude suggère une façon d’optimiser davantage les bienfaits de la marche.

Des séances courtes pour un impact majeur

Publiée dans les Proceedings of the Royal Society B, cette recherche indique que de courtes séances de marche seraient plus bénéfiques pour l’organisme que les longues promenades. Les chercheurs expliquent que « le coût métabolique de la marche en état stable est bien connu ; cependant, chez les animaux à pattes, la plupart des sessions de marche sont trop brèves pour atteindre cet état stable ». En d’autres termes, lors de longues marches, l’énergie utilisée se stabilise, tandis que lors de courtes séances, le coût métabolique est plus variable, reflétant les demandes énergétiques supplémentaires liées au démarrage, à l’arrêt et au changement de direction.

Les séances courtes : naturelles et efficaces

Les courtes séances de marche font référence à de brèves périodes de marche intermittentes, généralement de quelques minutes ou moins, contrairement à la marche en état stable qui implique de marcher pendant une longue période à une vitesse constante. Ces courtes séances de marche sont naturelles et fréquentes chez les animaux et les humains, car ils s’arrêtent souvent, puis repartent ou changent de direction.

Ces courtes périodes irrégulières entraînent de rapides changements d’énergie dans le corps, donc l’effet métabolique n’est pas le même que pour une marche prolongée et stable. Ajouter des séances de marche courtes à vos activités quotidiennes, en complément de vos séances formelles, peut aider à maintenir la circulation sanguine, garder le corps souple et augmenter le métabolisme sans nécessiter de longues marches formelles.

Intégration au quotidien

Ces courtes séances de marche peuvent être facilement incorporées à vos activités quotidiennes. Elles peuvent aider à éviter les comportements sédentaires et à augmenter l’activité physique générale. Marcher pendant un appel téléphonique, faire une pause dans le travail assis pour se lever et bouger, sont autant d’activités qui peuvent bénéficier de ces courtes séances de marche.