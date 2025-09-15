Les besoins quotidiens en eau selon l’âge révélés par une étude

Une étude récente précise la quantité d’eau recommandée chaque jour pour le bon fonctionnement de l’organisme, en tenant compte des différences liées à l’âge. Ce travail met en lumière les besoins hydriques selon les différentes étapes de la vie.

Tl;dr L’eau essentielle pour le corps, à renouveler chaque jour.

Les besoins varient selon l’âge et la condition.

Excès d’eau peut être dangereux, vigilance nécessaire.

Un équilibre vital : l’eau au cœur du fonctionnement humain

L’eau, omniprésente dans l’organisme — entre 50 % et 75 % du poids corporel selon les individus — ne cesse de rappeler son importance. Elle n’est pas seulement le constituant principal du sang ou des liquides digestifs ; elle irrigue aussi chaque cellule, participe à l’élimination des déchets et stabilise la température interne. Sans un apport suffisant, impossible d’assurer la régulation thermique, la lubrification des articulations ou encore la bonne digestion. Or, contrairement à l’énergie stockée sous forme de graisses, ce précieux liquide doit être renouvelé quotidiennement.

Combien boire ? Des repères précis selon les âges

Les recommandations officielles s’adaptent à chaque étape de la vie et tiennent compte de multiples facteurs : âge, sexe, activité physique ou contexte environnemental. Selon le Département de la santé du gouvernement de Victoria, voici quelques repères :

Bébés (0-6 mois) : 0,7 L via lait maternel ou formule ; enfants jusqu’à 8 ans : entre 1 et 1,2 L/jour.

Adolescents : jusqu’à 1,9 L (garçons), 1,6 L (filles).

Adultes : environ 2,6 L pour les hommes ; 2,1 L pour les femmes ; besoins accrus en cas de grossesse ou allaitement.

Certains régimes (riche en fibres ou protéines), un climat chaud ou une forte activité physique imposent d’ajuster ces apports à la hausse.

L’hydratation au quotidien : plus que de l’eau pure

On aurait tort de croire que seule l’eau plate compte. Une part significative — près de 20 % — provient des aliments solides (fruits, légumes…). Les boissons comme le lait (90 % d’eau) ou les jus naturels contribuent aussi à couvrir les besoins quotidiens. Pour varier sans nuire à la santé, il est conseillé d’aromatiser naturellement son eau (citron, fraises…), d’avoir une gourde toujours sous la main ou encore de privilégier l’eau du robinet.

Mise en garde sur les excès et conseils pratiques

À l’opposé de la déshydratation se trouve un risque méconnu, mais réel : l’hyponatrémie, due à une consommation excessive et rapide d’eau. Les signes ? Céphalées, troubles visuels, crampes…. Ce phénomène touche surtout certains sportifs ou nourrissons mal alimentés. Pourtant, boire assez ne provoque pas de rétention d’eau : cela aide même à évacuer le sodium superflu et limite gonflements et œdèmes.

Au quotidien, quelques astuces facilitent une hydratation optimale sans tomber dans les excès :

Aromatiser son eau naturellement pour varier les plaisirs.

Penser à boire régulièrement plutôt qu’en grande quantité d’un coup.

Limiter sodas sucrés et boissons édulcorées qui n’apportent rien d’essentiel.

Rester attentif à ses signaux corporels tout en s’appuyant sur des repères fiables permet d’assurer ce fragile équilibre hydrique si déterminant pour la santé globale.