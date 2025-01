Les dangers cachés de l’usage récréatif du Xanax

Découvrez les dangers cachés de l'utilisation récréative du Xanax : tout ce que vous devez savoir pour comprendre les risques et protéger votre santé.

Tl;dr Le recours récréatif aux benzodiazépines préoccupe de plus en plus.

Les benzodiazépines sont utilisées pour un effet de détente, mais elles présentent des risques graves.

Les études montrent une utilisation stable de ces médicaments parmi les jeunes.

Une préoccupation grandissante : l’usage récréatif des benzodiazépines

Des rapports anecdotiques de certains professionnels ont soulevé des inquiétudes concernant l’utilisation récréative de benzodiazépines, comme le Xanax, par les jeunes. Les saisies de ces médicaments par la douane ont presque doublé ces cinq dernières années, alimentant davantage ces préoccupations.

Qu’entend-on par benzodiazépines ?

Les benzodiazépines sont un large groupe de médicaments, incluant entre autres le Valium (diazépam), le Xanax (alprazolam), le Normison (temazépam) et le Rohypnol (flunitrazépam). Elles augmentent le neurotransmetteur GABA, qui réduit l’activité cérébrale, produisant des sensations de relaxation et de sédation. Cependant, leur utilisation à long terme peut conduire à une tolérance et à une dépendance, avec des risques de sevrage difficiles.

Les benzodiazépines : entre détente et dangers

Quand elles sont utilisées de manière récréative, les benzodiazépines sont généralement prises à des doses plus élevées que celles prescrites, ce qui augmente les risques. Les jeunes qui les utilisent recherchent une sensation de relaxation profonde, de réduction de l’inhibition, d’euphorie et de détachement de leur environnement. Cependant, elles peuvent également provoquer une dépression respiratoire, qui empêche les poumons de recevoir suffisamment d’oxygène, pouvant entraîner inconscience, voire décès, dans les cas extrêmes.

Une consommation récréative stable

Malgré ces risques, les données sur l’utilisation non prescrite de benzodiazépines par les jeunes sont difficiles à interpréter. Les enquêtes montrent une utilisation relativement stable de ces médicaments au cours des deux dernières décennies, ce qui signifie qu’un petit pourcentage seulement de jeunes ont utilisé des benzodiazépines sans ordonnance.

Pour réduire les risques de problèmes, dont la dépendance, les benzodiazépines devraient être utilisées pendant la durée la plus courte possible et à la dose efficace la plus faible. De plus, il est essentiel de ne pas consommer d’alcool ou de prendre d’autres médicaments en même temps que les benzodiazépines.