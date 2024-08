Les impacts sur le nouveau-né d’une cigarette quotidienne durant la grossesse

Ainsi, il est impératif de se sensibiliser et de sensibiliser nos proches quant aux effets délétères du tabac sur la santé du nourrisson. Parce qu’une grossesse heureuse est avant tout une grossesse saine.

L’étude souligne aussi – de manière tout à fait pertinente – que le tabagisme passif peut également affecter l’enfant, bien que cette donnée n’ait pas été incluse dans l’étude actuelle. « Il n’existe pas de période sans danger ni de niveau de tabagisme sans danger peu avant ou pendant la grossesse », préviennent les auteurs. Ces derniers concluent sur une note alarmante, mettant en avant « la nécessité de prévenir l’initiation au tabac chez les non-fumeurs et de promouvoir l’arrêt du tabac chez les fumeurs ».

Comment fait-on pour arriver à de telles conclusions ? Les chercheurs se sont appuyés sur l’analyse de données provenant de plus de 12 millions de naissances aux États-Unis entre 2016 et 2019.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Une récente étude nous rappelle l’impact désastreux du tabac, même consommé en petite quantité, sur la santé des futurs nouveau-nés. Ces conclusions ont été publiées dans le renommé Journal of Epidemiology and Community Health le mardi 20 août.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter