Les maisons hantées ont un effet surprenant sur le système immunitaire

L'effet surprenant des maisons hantées sur notre système immunitaire : une exploration fascinante de l'influence de la peur sur notre santé.

Tl;dr Une visite dans une maison hantée pourrait stimuler le système immunitaire.

Les chercheurs ont observé une diminution des marqueurs d’inflammation chez les participants.

Néanmoins, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre ce phénomène.

La peur peut-elle être bénéfique pour notre santé ?

Un frisson d’horreur peut avoir des effets surprenants sur notre corps. Selon une nouvelle étude, l’effroi provoqué par la visite d’une maison hantée pourrait en fait stimuler nos défenses immunitaires, un peu comme un plongeon dans l’eau froide.

Une expérience effrayante pour une bonne cause

Dans le cadre de cette recherche, 22 participants présentant des niveaux faibles de marqueurs inflammatoires dans leur sang ont visité une maison hantée pendant environ 50 minutes. Ils ont été confrontés à des clowns meurtriers, des zombies en décomposition et des attaquants armés de tronçonneuses, portant des tabliers de boucher ensanglantés et des masques de cochon.

Trois jours plus tard, les chercheurs de l’Université d’Aarhus au Danemark ont découvert que les niveaux d’inflammation avaient diminué chez plus de 80% des participants, et chez près de la moitié, les niveaux étaient complètement normalisés.

La peur, un facteur de stimulation immunitaire ?

Les maisons hantées, tout comme les autres activités sûres, mais effrayantes, entraînent une montée d’adrénaline et une libération d’endorphines, un peu comme l’euphorie du coureur. Cependant, si les montagnes russes ou les films d’horreur provoquent une réaction psychologique puissante que certains trouvent agréable et libératrice, les bienfaits de la peur récréative pour notre corps ne sont pas aussi bien compris.

Cette étude récente sur les maisons hantées au Danemark tente de combler cette lacune. Les résultats suggèrent que ressentir de la peur pour le plaisir pourrait avoir des bénéfices significatifs sur la santé.

Un lien entre l’état mental et l’inflammation ?

Selon les chercheurs, cette recherche « révèle une possible connexion structurelle entre les états mentaux et l’inflammation« . « Alors que l’anxiété semble liée à une inflammation chronique de faible intensité, la peur peut être associée au pic et à la résolution ultérieure de l’inflammation. »