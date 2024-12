Trois habitudes simples pour renforcer votre immunité pendant les fêtes

Trois astuces simples pour renforcer votre système immunitaire et rester en bonne santé pendant les fêtes de fin d'année.

Tl;dr La saison des fêtes peut affecter notre santé si nous ne prenons pas soin de nous.

Dr Leana Wen recommande de manger sainement, de faire de l’exercice régulièrement et de bien dormir.

Les aliments ultra-transformés peuvent avoir un impact négatif sur notre système immunitaire.

Prenez soin de votre santé pendant la saison des fêtes

C’est la saison des fêtes, une période où nous avons tendance à faire preuve d’un peu d’insouciance en nous adonnant aux plaisirs festifs et aux bons repas. Cependant, cette joie de vivre peut parfois peser sur notre santé. Heureusement, en adoptant de simples habitudes, nous pouvons minimiser ces effets négatifs.

Conseils de l’expert en bien-être, Dr Leana Wen

Le Dr Leana Wen, experte en bien-être et professeure associée clinique à l’Université George Washington, nous donne trois conseils essentiels pour protéger notre système immunitaire pendant cette période. Elle affirme que notre système immunitaire est notre défense naturelle contre les virus, les bactéries et autres pathogènes potentiels. Un système immunitaire fort et sain réduit le risque de contracter des maladies infectieuses et de tomber gravement malade.

Évitez les aliments ultra-transformés

Le premier conseil du Dr Wen est d’éviter la surconsommation d’aliments ultra-transformés. Ces aliments peuvent contribuer à l’obésité et à l’inflammation chronique, deux facteurs étroitement liés à des altérations du microbiome intestinal, ce qui peut affecter la fonction immunitaire. De plus, comme le souligne le Dr Wen, ces aliments contiennent de grandes quantités de produits chimiques tels que des conservateurs, des émulsifiants, des colorants artificiels et des colorants. Une alimentation riche en aliments ultra-transformés peut réduire l’espérance de vie de plus de 10%.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Maintenez une routine d’exercice régulière

Le deuxième conseil est de maintenir une routine d’exercice régulière. L’exercice aide à augmenter la circulation sanguine, ce qui aide à mobiliser les globules blancs, les cellules du système immunitaire qui combattent les maladies. De plus, l’exercice peut aider à réduire le stress chronique, ce qui peut renforcer votre système immunitaire.

Dormez suffisamment

« Le troisième conseil est de bien dormir », souligne le Dr Wen. Le sommeil aide à produire et à programmer les cellules souches hématopoïétiques, qui sont un élément essentiel du système immunitaire inné de l’organisme. De plus, les personnes qui dorment suffisamment produisent plus d’anticorps en réponse à certaines vaccinations. Le Dr Wen nous rappelle que la privation de sommeil peut augmenter le risque de diverses maladies.

En résumé, pendant cette saison des fêtes, pensez à votre santé en évitant les aliments ultra-transformés, en faisant de l’exercice régulièrement et en dormant suffisamment. Votre corps vous en remerciera.