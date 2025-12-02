L’hiver aggrave les maladies auto-immunes : conseils pour limiter l’impact de la saison

L’hiver s’accompagne souvent d’une aggravation des symptômes chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes. Les facteurs environnementaux propres à la saison froide jouent un rôle, mais certaines mesures permettent d’atténuer ces effets et de mieux gérer la maladie.

Tl;dr Baisse de la vitamine D en hiver fragilise l’immunité.

Moins d’activité physique et hausse d’infections virales.

Rythme circadien et alimentation perturbés, symptômes aggravés.

L’hiver, une saison délicate pour l’auto-immunité

Chaque année, l’arrivée de la saison froide s’accompagne de difficultés spécifiques pour les personnes souffrant de maladies auto-immunes. D’après la spécialiste en nutrition auto-immune Dainora Bickauskiene, plusieurs mécanismes expliquent cette recrudescence hivernale des symptômes, observée aussi bien en clinique que dans le vécu quotidien des patients.

Le rôle central de la vitamine D

Première explication majeure : la diminution marquée des taux de vitamine D pendant les mois d’hiver. La lumière du jour plus faible réduit naturellement notre capacité à synthétiser ce précieux modulateur immunitaire. Les experts insistent sur l’importance de contrôler ses niveaux, notamment à l’automne et au printemps, afin d’ajuster une éventuelle supplémentation. Un taux optimal (autour de 100 à 120 nmol/L chez les patients concernés) ne se maintient pas avec un simple multivitamine ; il nécessite souvent un dosage ciblé pour garantir une réponse immunitaire équilibrée.

Sommeil troublé et rythmes chamboulés

À côté du déficit en vitamine D, l’hiver bouleverse aussi notre production de mélatonine. Moins d’exposition au soleil, davantage de temps passé à l’intérieur, mais aussi surexposition aux écrans en soirée : autant d’éléments qui perturbent ce régulateur du sommeil et du système immunitaire. Les spécialistes recommandent donc quelques gestes simples, mais efficaces :

S’exposer à la lumière naturelle chaque jour, même brièvement ;

Réduire le temps devant les écrans avant le coucher ;

Favoriser les aliments riches en mélatonine comme pistaches ou cerises.

Virus, alimentation et mode de vie : l’équation hivernale

L’autre danger hivernal tient à la flambée des infections virales respiratoires : elles constituent un véritable déclencheur de poussées inflammatoires chez les personnes déjà fragilisées. Prévention (hygiène renforcée, vaccination adaptée) s’impose alors comme priorité absolue. S’ajoutent à cela des changements alimentaires notables — retour des plats réconfortants riches en glucides raffinés et sucres — qui altèrent l’équilibre intestinal et exacerbent l’inflammation chronique. Sans oublier la tendance naturelle à réduire son activité physique dès que le thermomètre chute : moins de mouvement signifie plus de raideurs articulaires et une immunité moins performante.

Affronter sereinement l’hiver quand on vit avec une maladie auto-immune implique un ensemble d’ajustements : surveiller sa vitamine D, soigner son hygiène de vie, rester attentif à son sommeil et privilégier une alimentation anti-inflammatoire. Des stratégies concrètes qui permettent d’envisager cette période exigeante sans fatalisme… ni résignation.