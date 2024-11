Les maladies hivernales à surveiller avec l’arrivée du froid

Attention aux maladies hivernales : voici ce dont vous devez vous méfier lorsque les températures baissent !

Tl;dr En hiver, le corps est plus vulnérable à certaines maladies.

Le froid et le manque de soleil peuvent affaiblir le système immunitaire.

Dix maladies courantes sont associées à la saison hivernale.

Sensibilisation aux problèmes de santé hivernaux

L’arrivée de l’hiver peut augmenter la prévalence de certaines affections de santé. En effet, les virus, tels que ceux responsables du rhume, préfèrent les environnements froids et secs. Par ailleurs, le manque de soleil peut entraîner une diminution des niveaux de vitamine D, affaiblissant ainsi notre système immunitaire.

Les maladies associées à l’hiver

Des troubles comme la grippe, le trouble affectif saisonnier (TAS), les douleurs articulaires et autres maladies liées aux basses températures peuvent survenir lors de cette période. Voici une liste de dix pathologies à surveiller en hiver :

1. La grippe et le rhume

Les virus responsables du rhume et de la grippe se développent idéalement sous des conditions froides et sèches, augmentant ainsi le risque de maladies respiratoires. Il est donc essentiel de rester au chaud, de se laver les mains régulièrement et de se faire vacciner contre la grippe.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

2. Les blessures dues au froid

Les surfaces glacées augmentent le risque de chutes et de blessures, surtout chez les personnes âgées. « Le port de chaussures adaptées et la prudence sur les surfaces gelées peuvent prévenir les accidents hivernaux ».

3. Le trouble affectif saisonnier (TAS)

Beaucoup de personnes souffrent du TAS, une forme de dépression liée au manque de soleil. Des traitements comme la luminothérapie et la prise de vitamine D peuvent aider à réduire les symptômes.

4. La prise de poids

En hiver, la consommation d’aliments réconfortants riches en glucides et le manque d’activité physique peuvent entraîner une prise de poids. Manger équilibré et faire de l’exercice régulièrement peut prévenir cette prise de poids excessive.

5. Les allergies et l’asthme

L’air froid et sec peut exacerber les allergies respiratoires et déclencher des crises d’asthme. Des mesures comme l’utilisation d’humidificateurs et le port d’une écharpe sur le visage peuvent faciliter la respiration.

En conclusion, même si l’hiver peut augmenter la prévalence de certaines maladies, il est possible de prévenir ces problèmes en prenant des mesures préventives et en étant conscient des effets du temps sur notre santé.