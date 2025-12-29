Hausse des insuffisances rénales en hiver : 9 conseils d’un néphrologue pour se protéger du froid

Les cas d’insuffisance rénale connaissent une nette augmentation durant la saison hivernale. Un spécialiste en néphrologie livre neuf conseils essentiels pour protéger ses reins et limiter les risques liés au froid.

L’hiver, une saison à risque pour les reins

Si l’arrivée du froid évoque souvent le réconfort d’un chocolat chaud et de longues soirées sous la couette, elle cache aussi un revers préoccupant pour la santé rénale. Les reins, ces « baristas discrets » de notre organisme, voient leur fonctionnement mis à rude épreuve durant l’hiver. Moins de soif, tendance à rester au chaud chez soi : tout concourt à la déshydratation et à une circulation sanguine ralentie. Ce climat favorise alors les infections urinaires (UTI) et autres maux respiratoires qui peuvent, chez certains, provoquer des dégâts parfois irréversibles.

Pourquoi les experts tirent-ils la sonnette d’alarme ?

Les études se multiplient et pointent toutes dans la même direction. Selon une analyse publiée en 2023 dans BMC Nephrology, « les admissions pour insuffisance rénale aiguë atteignent leur pic pendant l’hiver ». La raison ? Le froid provoque une vasoconstriction — autrement dit, un rétrécissement des vaisseaux sanguins — qui limite le flux vers les reins. Résultat : ces organes doivent travailler davantage pour filtrer les déchets, exposant notamment les personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques à un risque accru d’insuffisance rénale aiguë (AKI). Le Dr Aditya Nayak, néphrologue à l’hôpital Zen Annexe, alerte sur le fait que « lorsque le système immunitaire s’affaiblit en hiver, il peine à lutter contre bactéries et virus : un terrain propice aux infections graves chez ceux dont les reins sont déjà fragilisés ».

Mieux vaut prévenir : conseils pratiques pour protéger ses reins

Il serait tentant de minimiser ces risques, mais quelques gestes simples peuvent faire toute la différence. Les recommandations du Dr Nayak s’adressent autant aux patients souffrant d’une maladie rénale qu’à toute personne attentive à sa santé :

S’habiller chaudement en superposant les couches pour préserver la circulation.

S’assurer d’une hydratation régulière malgré la sensation moindre de soif.

Miser sur une alimentation riche en fruits frais et vitamine C.

S’observer : douleurs lombaires, brûlures urinaires ou fièvre doivent conduire rapidement à consulter.

Au-delà de ces mesures préventives, le suivi médical régulier reste crucial. Pour ceux déjà concernés par des pathologies rénales ou âgés de plus de 65 ans, il est recommandé de surveiller étroitement tension artérielle et analyses sanguines durant l’hiver. Enfin, la vaccination contre certaines bactéries ou virus responsables d’infections pulmonaires s’avère un atout non négligeable.

L’essentiel à retenir

Loin d’être anodine, la saison froide peut précipiter des complications graves pour les reins vulnérables. Comme le rappelle le Dr Nayak : « Avec vigilance et bonnes habitudes, on peut limiter considérablement ces risques hivernaux. » Prendre soin de ses reins en hiver n’est pas qu’une précaution supplémentaire – c’est une nécessité silencieuse, mais vitale.